Macera Park'ta 'Kadına Şiddet Değil Muhabbet' Semineri

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:57



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:57

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Macera parkta 'Kadına Şiddet Değil Muhabbet' semineri düzenlendi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkında eğitimler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Macera Park'a konuk olan Kişisel Gelişim Uzmanı Mustafa Turan güz dönemi kursiyerleri ve ailelerine 'Kadına Şiddet Değil Muhabbet' adlı seminer gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı seminerde Mustafa Turan şiddetle bir yere varılamayacağını çözümün muhabbet olduğunu açıkladı. - SAKARYA