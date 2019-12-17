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Macera Park'ta Yerli Malı Haftası kutlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası 50 çocuk misafirin katılımıyla kutlandı.

17.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:07Macera Park'ta Yerli Malı Haftası kutlandı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda 12-18 Yerli Malı Haftası 50 çocuk misafirin katılımıyla kutlandı.

50 çocuğun katılım sağladığı programda Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı kurs öğrencileri kendi hazırladıkları turşuları misafirlere ikram etti. Katılımcılara meyve ikramında da bulunan çocuklar yerli malının önemine dikkat çekti. Programa katılan veliler, çocuklarının yerli malı konusunda bilinçlendirilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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