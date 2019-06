Macera sevenler tatillerine "heyecan" katıyor (2)

Kaynak: AA

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'yı tercih eden adrenalin tutkunları, yaklaşık 300 parkurda gerçekleştirilen denizde paraşüt, jet ski, banana, kano gibi eğlenceli su sporlarıyla tatillerinin keyfini çıkarıyor.Yılın beş ayında yaklaşık 150 ülkeden 3 milyonun üzerinde turist ağırlayan kent, ziyaretçilerine alternatif turizm alanlarında da hizmet sunuyor.Tatil için Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, denize girip sahillerde güneşlenmenin yanı sıra su sporlarıyla tatillerini daha da eğlenceli hale getiriyor.Konyaaltı, Kemer, Manavgat, Alanya, Belek, Kundu'daki yaklaşık 300 parkurda deniz paraşütü, jet ski, banana, sürat botu, ringo, bot, deniz koltuğu, kürekli sörf, rüzgar sörfü gibi su sporu etkinlikleri yapılıyor. Etkinliklerin fiyatları ise 50 lira ile 300 lira arasında değişiyor.Macera sevenlerin en fazla ilgi gösterdiği su sporları etkinliği ise parasailing adı verilen deniz paraşütü oluyor. Hem tekne hem de karadan kalkış iniş yapılabilen deniz paraşütünde, yolcu çığlıklarla denizde süzülerek manzaranın tadını çıkarıyor.Paraşütle deniz üzerinde süzülmenin bedeli 300 liraBoğazkent Su Sporları ve Su Üstünde Yolcu Taşımacılığı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ercan Göltaş, su sporlarının mükemmel bir turizm çeşitliliği sunduğunu söyledi.Alternatif turizme destek verdiklerini aktaran Göltaş, doğanın güzelliğini adrenalin dolu etkinliklerle turistlere gösterdiklerini bildirdi.Eğlenmek isteyen turistlerin su sporlarını tercih ettiğini anlatan Göltaş, yabancı turistlerden daha fazla ilgi gördüklerini dile getirdi.Su sporlarını yapmadan önce turistleri bilgilendirdiklerini, gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra aktivitelere başlandığını vurgulayan Göltaş, bazı su sporlarında çeşitli kriterler bulunduğunu, deniz paraşütünde 180 kilonun üzerindekilerin ya da kalp rahatsızlığı bulunanların alınmadığını ifade etti.Göltaş, otele giren turistlerin yüzde 10'unun su sporlarıyla tatillerini daha da eğlenceli hale getirdiğini belirtti.İşletme sahibi Mehmet Tekerek, su sporlarında en fazla paraşüt ile jet skinin tercih edildiğini bildirdi.Küçük yaştaki turistlerin banana ve deniz koltuğunu daha çok sevdiğine değinen Tekerek, su sporlarının eğlence amaçlı yapıldığını, tatilcilere eşsiz bir keyif sunulduğunu dile getirdi.Su sporlarına ilginin her geçen yıl arttığını söyleyen Tekerek, "Konyaaltı sahilinde dünyanın her ülkesinden insan var. Sadece Alman ya da Rus değil, Pakistanlılar, Araplar, Sırbistanlılar hemen hemen her ülkeden insanı burada görebilirsiniz. Hepsi de su sporlarına ilgi gösteriyor. Daha çok ekonomik gücü iyi turistler, her gün gelerek etkinliklere katılıyor. Okullar tatil olduktan sonra nitelikli turist sayısı daha da artacaktır." diye konuştu."Adrenalini yüksek etkinlikleri seviyorum"İstanbul'dan tatil için Antalya'ya gelen İbrahim Akdemir, adrenalin dolu etkinlikleri çok sevdiğini söyledi.Antalya'da deniz paraşütü, jet ski, deniz koltuğu gibi etkinlikler yaptığını anlatan Akdemir, "Özgür olmayı seviyorum. Paraşüt de size havada özgür olmanızı sağlıyor. Adrenalini yüksek etkinlikler tam bana göre. Heyecanlı sporları seviyorum, bana iyi geliyor." dedi.Akdemir, fırsat buldukça paraşütten atlayış gerçekleştirdiğini bildirdi.Eşi Tuğba Akdemir ise eşinin ısrarı üzerine paraşüte bineceğini belirterek, "Korku ve çekimserlik var. Etkinlikleri yaparken fotoğraf ve görüntü de çekiyoruz. Bunları arkadaş gruplarında paylaşacağım, yaşadıklarımı anlatacağım." ifadelerini kullandı.