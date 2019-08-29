Macera, tarih, doğa, keşif ve yepyeni bir deneyim için: Likya Yolu

SİZ LİKYA YOLU'NU KAÇ GÜNDE TAMAMLARSINIZ?

Ülkemizde yürüyüş dendiği zaman akla gelen ilk rota olan Likya Yolu, maceraperestlerin, outdoor sporcuların ve yürüyüş gruplarının her dönem ilgisini çeken bir güzergah. Fethiye'den başlayıp Antalya'da son bulan 535 km'lik bu tarihi yürüyüş rotası, Teke Yarımadası'ndaki patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanması ile oluşturulmuş. Ortalama 21 günde tamamlanan Likya Yolu, macera, tarih, doğa, keşif ve yepyeni bir deneyim arayan binlerce turisti her yıl konuk ediyor.

Pek çok farklı kaynak tarafından dünyanın en iyi 10 yürüyüş rotasından biri olarak gösterilen Likya Yolu, Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanan 535 kilometrelik uzun bir parkur. Türkiye'nin ilk uzun mesafe yürüyüş rotası olan Likya Yolu'nu ortalama 21 günde tamamlamak mümkün. Bir tarafı masmavi Akdeniz, bir tarafı denize paralel uzanan Toroslar ile eşsiz manzaralar sunan bu doğa harikası rota, Likya uygarlığından kalma pek çok antik kentin içinden de geçiyor.

GÜZERGAHINIZI SİZ BELİRLEYİN…

Bu noktada Likya Yolu'nu yürümeye karar verdiğiniz mevsimi de iyi seçmeniz gerekiyor. Yaz sıcakları sizi bunaltabileceği için bu uzun yürüyüş en iyi ilkbahar ve sonbaharda kat edilebilir. Peki, Likya Yolu konuklarına neler vaat ediyor. Likya Yolu üzerinde ortalama 19 tane antik kent bulunuyor. Baştan sona yürümeyi planlayanlar, kadim medeniyetlerin izlerini görme imkanı yakalarken belirlenen rotaya göre;Pınara Ören Yeri, Letoon Antik Kenti, Xanthos Antik Kenti, Antiphellos Antik Kenti, Simena Antik Kenti, Myra Antik Kenti, Olimpos Antik Kenti ve Phaselis Antik Kenti görülmeye değer yerlerden birkaçı olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan antik çağdan beri kullanılan bu yola çıkmadan önce maceraperestlere Fethiye, farklı birçok konaklama imkanı sunuyor. Deniz ve doğa tatili açısından cezbedici yerlerden biri olan Fethiye'yi gezdikten sonra Likya Yolu'nda unutulmaz bir serüvene hazırlanan gezginler, doğayla baş başa kalarak hayatları boyunca unutamayacakları bir geziyi hafızalarına kazıma şansı elde ediyor.

PEKİ, BU SEYAHATE ÇIKTIĞINIZDA NELERE DİKKAT ETMENİZ GEREKİYOR?

Elbette su. Belirlediğiniz rotada su kanallarının olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yürüyüşte ihtiyacınız olacak malzemelerinizi unutmamanız ve fazladan ağırlık yapacak eşyalarınızı yanınıza almamanız bu noktada önemli ayrıntılar.