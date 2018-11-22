Maceracı Programı ile Hayatımıza Giren Murat Yeni Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Murat Yeni, bir dönem sosyal medyada yer almıştı. Sunduğu yemek programının ardından aldığı kilolarla dikkat çeken Murat Yeni, bağlı bulunduğu TV kanalının kapatılması ile 2016 yılında Son Hedef TV'ye geçiş yapmıştı. Peki, Maceracı programının sunucu olarak tanıdığımız Murat Yeni kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

MURAT YENİ KİMDİR?

FETÖ'den gözaltına alınan Murat Yeni, 1975 doğumlu olup aslen Yozgatlıdır. Kanal A, Işık TV ve bazı radyo kanallarında TV programı yaptıktan sonra özel bir TV kanalına geçiş yaptı.

KERVAN PROGRAMI KAZADAN SONRA YAYINDAN KALDIRILDI

Kervan isimli gezi programının çekimleri için giderken ekipçe yolda trafik kazası geçirmişlerdi. bu kaza neticesinde sunucu Murat Yeni yaralanmış, bir arkadaşı hayatını kaybetmiş bir arkadaşı da ağır yaralanmıştı. Bu kazanın ardından Kervan programının yayın hayatına son verilmiş, Murat Yeni de bir süre ekranlara ara vermişti.

BİR DÖNEM TRT'DE ÇALIŞTI

Murat Yeni, daha sonra TRT'de çalışmaya başlamış ve bir dönem TRT'de çalışıp ardından eski kanalına geri döndü. Bu kanalda Maceracı adlı programı sunmaya başladı. Yaptığı program dolayısıyla Anadolu'nun birçok il ve ilçesini gezdi ve yeni kültürleri öğrenme imkanı buldu. Programında yöresel lezzetleri de ekranlara taşıyan sunucu kilo almaya başlamasının ardından sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

15 Temmuz darbe girişimi sonrası eski çalıştığı televizyon kanalı kapatıldı ve 2016 yılının sonunda Son Hedef TV'ye geçti. Murat Yeni, Türkiye Yollarında isimli gezi programını sunmaya başlamıştı ki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.