'Maceracı' programının sunucusu FETÖ'den gözaltına alındı
ERZİNCAN - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ait kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni
, Erzincan
'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı sonrası Murat Yeni, dün İstanbul
'un Esenyurt
ilçesine bağlı Piri Reis
Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Dün gece Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Murat Yeni, ifadesi için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Murat Yeni'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Erzincan,Murat Yeni
22 Kasım 2018 Perşembe 16:38