23 Kasım 2018, 22:12
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'Maceracı' Programının Sunucusu Murat Yeni Tutuklandı

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli programı sunan Murat Yeni tutuklandı.

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen ve örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni tutuklandı.

ESENYURT'TA YAKALANIP ERZİNCAN'A GÖTÜRÜLDÜ

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

'MACERACI' PROGRAMININ SUNUCUSU MURAT YENİ TUTUKLANDI

Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı sebebiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü.

Murat Yeni,Erzincan
23 Kasım 2018 Cuma 22:12



YORUMLAR (4)
HERRE DAMEE: Buda bir MACERAYDI :-)
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ZÜRİCH: Durup dururken kimseyi atmazlar kotese
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KENAN SARP: İyi olmuş. Cemaati sattı iftiracı oldu şeref
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REALİST: İçerde macerasını sürdürmeye devam eder artık.
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