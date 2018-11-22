Maceracı" Programının Sunucusuna Fetö Gözaltısı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni
gözaltına alındı. Erzincan
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi İstanbul
'un Esenyurt
ilçesi Piri Reis
Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
22 Kasım 2018 Perşembe 13:23