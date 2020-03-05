Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri Filmi

Kitaplara ve okumaya ilgili bir balık olan Biba, diğer çocuklar gibi okula gider ve her gün yeni şeyler öğrenmekten mutlu olur. İstanbul Boğazı'nın altında bambaşka bir dünyada yaşayan Biba, burada sevimli dostları ile her gün yeni bir şeyler keşfeder. Biba, birbirinden farklı karakterlere sahip olan dostları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Denizkızı Alesta ile birlikte gizemli dünyada eğlenceli bir maceraya atılır. Yönetmen :
Mithat GökçeSenaryo:
Arzu Demirel BirinciFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Maceracı Yüzgeçler: Büyük GösteriYapımcı Firma:
MinikaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
77 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
24.01.2020 Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.