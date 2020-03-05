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Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri Filmi

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05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri Filmi
Kitaplara ve okumaya ilgili bir balık olan Biba, diğer çocuklar gibi okula gider ve her gün yeni şeyler öğrenmekten mutlu olur. İstanbul Boğazı'nın altında bambaşka bir dünyada yaşayan Biba, burada sevimli dostları ile her gün yeni bir şeyler keşfeder. Biba, birbirinden farklı karakterlere sahip olan dostları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Denizkızı Alesta ile birlikte gizemli dünyada eğlenceli bir maceraya atılır.


: Mithat Gökçe
Senaryo: Arzu Demirel Birinci
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri
Yapımcı Firma: Minika
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 77 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 24.01.2020

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İstanbul Boğazı, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:55:22