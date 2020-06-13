Maceraseverler Melen Çayı'na akın etti - DÜZCE

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip olan Düzce'de, normalleşme sürecinin başlaması ile yeniden düzenleme yapılan rafting tesisleri, adrenalin tutkunlarını ağırlamaya başladı.

13.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:39
Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip olan Düzce'de, normalleşme sürecinin başlaması ile yeniden düzenleme yapılan rafting tesisleri, adrenalin tutkunlarını ağırlamaya başladı.
Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen mevkisinde bulunan ve her yıl yüzbinlerce adrenalin tutkununu ağırlayan Melen Çayı'nda, rafting turları normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle tekrar start aldı.
İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentin arasında yer alması ve 12 kilometrelik macera dolu parkuru ile doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede suya giren yüzlerce macerasever, yağış ile birlikte daha da keyifli bir hal alan turlarını tamamladı.
Sporseverler yeni alınan tedbirler kapsamında kullanacakları tüm malzemeleri önce dezenfekte havuzuna soktu, daha önce 9 kişi binilen botlara sosyal mesafe kuralları gereği 5 kişi bindi.
Rafting Düzce İl Temsilcisi ve Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe, geçen hafta suya indiklerini ve ön çalışma yaptıklarını fakat bu hafta misafirlerini ağırlamaya başladıklarını söyledi.
Pandemi sürecinin sezon başlangıcına denk geldiği için bu yıl henüz misafirlerini yeni ağırlamaya başladıklarını vurgulayan Tepe, "Mart ayından itibaren ilk sezona bismillah dedik. Yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra bu özlemimize son verdik. İnsanların bir tedirginliği vardı. 'Nasıl olur?' diye. Ufak sayılarla başladık. Misafirlerimiz, doğaseverlerimiz ilgi gösterdiler. Eskiden olduğu gibi Melen Çayı'mız şenlendi." dedi.
"Önce sağlık sloganı" ile turlara başladıklarının altını çizen Tepe, "Botlara normalde 8-9 kişi atabiliyorken şu an 4 kişi bindiriyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Botlarımızı, kask ve yeleklerimizi her tur sonrası dezenfektan ile yıkayarak temizliyoruz. İnsanların aklında soru işareti kalmayacak şekilde botlarımızı tura hazırlıyoruz. Jeopolitik konumu nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın ortasındayız. 30 milyona hitap ediyoeuz. Gönül rahatlığıyla Melen Çayı'na rafting yapmaya misafirlerimizi bekliyoruz." Maceraseverler Melen Çayı’na akın etti - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Düzce, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Haber
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Haber
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Haberler››Güncel››Maceraseverler Melen Çayı'na akın etti - DÜZCE - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:11: SANKON yönetimi Pakistan Büyükelçiliği ile bir araya geldi. - Haber 16:11: Singapur'da son 24 saatte 347, Filipinler'de 607 Kovid-19 vakası görüldü - Haber 16:10: Yeşilyurt Belediyesi'nde nikah işlemleri normalleşme sürecine uygun yapılıyor - Haber 16:09: Son dakika haberi! Firma Direktörü Şişman,"Fabrikada güvenlik personelinin farklı görevlerde işe devam etmeleri... - Haber 16:09: Yolsuzluk, rüşvet ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan İranlı firari yargıç Romanya'da yakalandı - Haber 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi - Magazin 15:08: Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı - Haberler 14:38: Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu - Haberler 14:34: Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak - Haber 14:30: AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış - Haber