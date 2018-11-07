07 Kasım 2018 Çarşamba 23:03



07 Kasım 2018 Çarşamba 23:03

- Machin: "Yarın maçı kazanmaktan başka bir sorumluluğumuz yok"Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin: "Yarın için bizim daha favori olduğumuz düşünülüyor ama önemli olan bunu göstermek"Sevilla savunma oyuncusu Sergio Escudero: "İlk maçtan çok farklı bir maç olacağı düşüncesindeyiz"MANİSA - Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Yarınki maç daha kolay olacak diye bir şey yok. Yarın için bizim daha favori olduğumuz düşünülüyor ama önemli olan bunu göstermek" dedi. UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4'üncü maçında yarın saat 20.55'te Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Akhisarspor'un konuğu olacak olan İspanya ekibi Sevilla'da Teknik Direktör Pablo Machin ve Sergio Escudero maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Yarınki maçın zorluk derecesiyle ilgili olarak gelen soruyu yanıtlayan Machin, "Açıkçası bizim için iki maçtaki zorluk derecesi aynı. Yarınki maç daha kolay olacak diye bir şey yok. Yarın için bizim daha favori olduğumuz düşünülüyor ama önemli olan bunu göstermek. Futbolda zaman çok önemli. Anlık değişimler çok önemli. Bazen hiç ummadığınız şeyler olabiliyor ve birden maçı kaybedebiliyorsunuz. O yüzden bizim yarın çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oyuncularımdaki hırsı ve hedefi görüyorum. Yarın bu maçı kazanmaktan başka bir sorumluluğumuz yok" dedi."Yarınki maçta iki oyuncumuz oynayamayacak"Son oynadıkları maçtan iki forvet oyuncusunun sakatlandığını ve yarınki maçta forma giyememelerini nasıl değerlendirdiğiyle ilgili soruya cevap veren Machin, "Evet yarınki maçta iki oyuncumuz oynayamayacak. Onların yerine iki farklı oyuncumuz yer alacak. Daha önce o pozisyonda oynamamış oyuncular oynayacak. Futbolculardan ben her zaman fedakarlık beklerim. Bazen istemedikleri pozisyonda da oynayabilirler. Yarın da böyle bir durum olacak" diye konuştu.Yaz döneminde transfer düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya da yanıt veren Machin, "Bu soru yönetim ve başkana sorulması gerekiyor. Tabii ki ben yeni isimler istiyorum. Kadroyu genişletmek adına. Takıma katkı sağlayacak oyuncuları mutlaka takımda görmek isterim. Bunu konuşmak için şu an erken" dedi.Akhisarspor'un gruptaki konumu ve eksikleri hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Machin, "Akhisarspor'un önceki maçlarında şanssızlık yaşadığını gördüm, takip ettim. Açıkçası şartlarımızın çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Bizde de çok sakatlıklar var. Bizim iki golcümüz yarınki maçta olmayacak. Defansta da eksiklerim var. Akhisaspor'un da böyle bir sorunu olduğunu biliyorum. Bunlara takılmamak lazım. Her takımın farklı kapasitesi var. Akhisarspor da burada taraftarının önünde kayıplarını düzeltmek için daha fazla çaba gösterecektir, daha fazla pozisyona girebilir. Bunlar futbolda olur. Mesela erken gelen bir gol ya da bir oyuncunun oyundan atılması bütün oyunu etkileyebilir. Böyle şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Umarım bizde, siz de iyi oynarsınız hak eden kazanır" ifadelerini kullandı."Bizim için hiçbir şey mazeret olamaz"Yarın Ahkisarspor taraftarın baskısının kendileri üzerinde bir etkisinin olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Machin, "Bu bizim açımızdan mazeret olamaz. Bizim için hiçbir şey mazeret olamaz. Maçın ilk dakikalarında taraftar baskısı ne kadar önemliyse, son dakikaya kadar bundan etkilenmemek de çok önemli. Oyunda bir üstünlüğümüz varsa, maç boyunca onu kaybetmemek, korumak da çok önemli olacak. Maçı soğukkanlılıkla sürdürmek çok önemli. Dış etkenlerden çok etkilenmemek gerekiyor. Bunlar futbolda olmaması gereken bahaneler. Karşı tarafında taraftarının bizi oyun olarak etkileyeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.Escudero: "Bence eşitliğin olacağı bir maç olacak"Yarınki maçın ilk maçtan daha farklı olacağını ifade eden Sevillalı savunma oyuncusu Sergio Escudero, "İlk maçta çok kolay 2 gol gelmişti. Bunlar işimizi kolaylaştırmıştı. Şu an deplasmandayız. Çok daha farklı bir ambiyansla karşı karşıya olacağız. O yüzden bence eşitliğin olacağı bir maç olacak. O yüzden ilk maçtan çok farklı bir maç olacağı düşüncesindeyiz. Biz yarın için sadece 3 puana odaklanmış durumdayız. Bu maçı kazandıktan sonra grup aşamalarına geçip orada da elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.Sakatlıktan yeni çıkmasının oyununu nasıl etkileyeceği ve sahadaki pozisyonu ile ilgili soruyu yanıtlayan Escudero, "Gereğinden uzun bir sakatlıktı ama işte yarın kendimi göstermek için bir fırsat bunu göstermek için buradayım. Benim için hocamızın bana uygun gördüğü pozisyon önemli. O ne derse ben elimden geleni yapmaya çalışırım. Pozisyonuma ben değil, hocam karar verir" şeklinde konuştu.Basın toplantısının ardından Sevilla takımı karşılaşmanın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik direktör Pablo Machin yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Akhisarspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Sevilla'da sakatlıkları bulunan Gabriel Mercado, Simon Kjaer, Maxime Gonalons, Andre Silva ve Wissam Ben Yedder'in Akhisar'a getirilmediği öğrenildi.