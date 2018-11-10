Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Denizlispor
'a 2-1 yenilen Boluspor
'un yardımcı antrenörü Osman Bilik, milli takım arasında iyi çalışıp Gazişehir Gaziantep
maçıyla tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Bilik, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Denizlispor'un hızlı oyuncularla atağa çıkacağını bilerek hazırlık yaptıklarını, karşılaşmanın da bu şekilde seyrettiğini belirtti.
Öndeki hareketlilik sayesinde topla oynama oranlarını yükselterek isabetli paslarla oyun üstünlüğünü kurduklarını anlatan Bilik, "Çok pozisyona girdik. Hatta 30'uncu dakikadan sonra bir kişi eksik kalmamıza rağmen topla oynama oranı üstünlüğü bizdeydi. Pozisyon üreten takım da bizdik. Devre biterken ikinci golü atabilirdik. Maalesef kaçırdık. Devreye 2-0 önde girmek bizim için önemli bir avantaj olabilirdi." şeklinde konuştu.
Bilik, ikinci yarıda taktiksel olarak topun rakipte kalmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İkinci yarıda, bloklar arasını daraltıp onlara pozisyon vermemek ve hızlı hücumlarla pozisyona girmek istedik. Bunu da başardık. Pozisyonlara da girdik ama maalesef ikinci golü atma fırsatı yakalayamadık. Asla pes etmeyeceğiz. Milli takım arasında iyi çalışıp, Gazişehir maçı ile beraber tekrar çıkışa geçmek istiyoruz." Yücel İldiz
: "3 puan camiamıza hayırlı olsun"
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise Boluspor karşılaşmasının çok zorlu olacağını bilerek hazırlık yaptıklarını anlattı.
Karşılaşmanın her iki takım açısından da çok dengeli başladığını aktaran İldiz, "Maç genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Tabii ki rakibimizin puan farkını açmasını istemiyorduk. İlk yarı beklemediğimiz şeyler oldu, rakibimiz 10 kişi kaldı, deplasmanda kontradan gol yedik." diye konuştu.
İldiz, ikinci yarıda hem oyuna yaptıkları müdahale hem de oyuncuların sahada sağduyulu şekilde davranması sonucu kendi oyunlarını oynama fırsatı bulduklarını aktararak, "Ardından da galibiyet golü geldi. Hatta başka goller de atabilirdik. Son paslarda tercihleri daha doğru yapmamız lazım. Bizim adımıza iyi bir gün oldu. Boluspor da iyi bir takım. 3 puan camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Boluspor,Denizlispor
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:34