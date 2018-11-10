Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'un teknik direktörü Mehmet Özdilek
, "Mücadele etmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Gerilerden gelmek kolay değildir." dedi.
Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarın galibiyette pay sahibi olduğunu söyledi.
Seyircinin karşılaşmanın başından bitişine kadar futbolcuları oyun içinde tuttuğunu anlatan Özdilek, "Oyuncularım müthiş derece istekli ve arzuluydu. Haklı bir galibiyet. Aslında ilk devre bir pozisyon haricinde rakibe çok pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.
Özdilek, maçta rakibin arkasına yaptıkları koşuyla gol bulmaya çalıştıklarını bildirerek, şunları kaydetti:
"1-0'dan sonra oyunu biraz daha kontrollü hale getirdik. Çıkışlardan sonra doğru tercih yapabilsek belki ikinci golü yakalayabilirdik. İkinci yarı itibarıyla golü bulduktan sonra bilerek topu Göztepe'ye verdik ki orada oynasınlar. Üzüldüğümüz nokta yediğimiz goldü. Son 4 haftadır penaltı dışında gol yiyen bir takım değiliz. Bugün kazanacağımız çok şey vardı. Doğru bir duruşla bu işi başardık."
Lig maratonunun sürdüğünü anlatan Özdilek, "Şu anda bir şey bitmedi. Mücadele etmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Gerilerden gelmek kolay değildir. Defansif anlamda eksiklerimiz vardı, giderdik ve iyi bir takım savunması yapar hale geldik. 5 haftada 2 galibiyet 3 beraberlikle devam ediyoruz. Doğru bir yolda ilerlemeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bektaş: "Erzurum zor bir deplasman"
Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş
, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ve Erzurum'a kazanmak için geldiklerini söyledi.
Karşılaşmaya çok iyi başladıklarını aktaran Bektaş, "İlk yarım saat tamamen oyun üstünlüğü bizde, rakibe pozisyon vermeden oyunu götürüyorduk." yorumunu yaptı.
Bektaş, ilk yarıyı rakibin bir şutla ve bir golle önde tamamladığını anlatarak, şunları dile getirdi:
"İkinci yarı oyunumuza devam ettik, golü aradık. Basitçe toplar harcadık. İkinci golde maalesef hücuma çıkarken basit top kaybıyla rakibi kontratağa sevk ettik. Üzgünüz. Aslında bugün oynadığımız oyunun karşılığı belki de mağlubiyet değildi. Erzurum zor bir deplasman. Bu zor deplasmanda verilere baktığımız zaman neredeyse yüzde 75'inde üstünlüğümüz hakim. Milli arayı iyi değerlendirip önümüzdeki maça iyi hazırlanacağız."
Rakibin ilk iki golünü iki pozisyonla bulduğunu ifade eden Bektaş, "Herkesin herkesi yeneceği bir ligdeyiz. Bir takım 4 hafta üst üste maç kazanıp daha sonra 4 hafta maç kaybedebiliyorsa bu da ligimizin güzelliği. Her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Maçın sonunda bir gol bulduk ama çok pozisyona girdik. Karşılaşmanın geneline baktığımız zaman Erzurumspor'dan önce gol bulmamız gerekiyordu. Bulamayınca da sıkıntıya düşüyorsunuz." diye konuştu.
Mehmet Özdilek,Erzurumspor Kulübü
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:48