AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Hatayspor
'a 2-1 mağlup olan Afjet Afyonspor'un teknik sorumlusu Sabahattin Akgül, "Bu takıma 90 dakika tezahürat yapacak ve takımı teşvik edecek bir tribün lazım." dedi.
Akgül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde 4 haftadır üst üste mağlup olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Basın bir şeyler bekliyor. Özellikle de Afyonkarahisar
basını, takımları bir an önce netice alıp güzel yazılar yazmak istiyor ama olmuyor. Eksikler ve sakatlıklar, bizi bu duruma getirdi. Benim yalnız bir tek şikayetim olacak. Bu takıma 90 dakika tezahürat yapacak ve takımı teşvik edecek bir tribün lazım. Başka Afjet Afyonspor var mı arkadaşlar. Yarın, öbür gün bu takım geldiği yere inerse, kim sevinecek, kimse sevinmeyecek. Her konuda kaybımız olacak. Dolayısıyla biraz daha taraftarlarımızdan bu takıma sahip çıkmalarını bekliyorum."
- Palut: "Oyuncularım iyi mücadele örneği gösterdi"
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut da 5 maçlık çıkıştan sonra geçen hafta sahalarında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ve burada onu telafi ettiklerini vurguladı.
Yaptıkları analizlerde Afjet Afyonspor'un iyi oyununu skora dökemeyen bir takım olduğunu tespit ettiklerini aktaran Palut, şunları kaydetti:
"İlk yarı dengeli bir maçtı. Afjet Afyonspor'un da atakları oldu, bizim de ataklarımız oldu. Ama ikinci yarının başına baktığımız zaman Afyon takımı çok agresif ve istekli başladı. Özetle biz golü atana kadar ki bölümde daha etkili olan taraftı. Ama golden sonra biz, çok güzel alanlar bulup güzel çıkışlar yapmaya başladık. Nitekim, ikinci golü de bulduk. Artık maç bizim için istediğimiz kıvama gelmişti. Yalnız penaltı golüyle Afjet Afyonspor, tekrar maça ortak oldu. Bundan sonraki dakikalarda da oyuncularım iyi mücadele örneği gösterdi. Rakibin çok adamla geldiği dakikalarda iyi savunarak maçı 2-1 bitirmeyi başardık."
Hatayspor,Afyonkarahisar
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:48