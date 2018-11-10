Maçın Ardından

Spor Toto 1. Ligin 12. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor
'u 4-0 mağlup eden Giresunspor
'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar
, "Kazanılması gereken bir maçtı. 3 puan bizim açımızdan çok değerli." dedi.
Kalpar, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını belirtti.
Üç puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kalpar, "Kazanılması gereken bir maçtı. 3 puan bizim açımızdan çok değerli. Maç kazanamıyor, goller de atamıyorduk. 4-0'lık skor manevi olarak da değer kattı." ifadelerini kullandı.
Gelecek hafta lige verilecek milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini aktaran Kalpar, şunları kaydetti:
"Arayı iyi değerlendirerek kalan haftalara daha iyi hazırlanacağız. Kadromuz bu ve eksikliklerimiz var. Sakatlar düzeldiğinde daha güçlü bir takım olacağız. Giresunspor'u layık olduğu yere taşırız."
Açıkgöz: "Bu maç için umutluyduk"
Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz ise Giresun deplasmanında sürpriz yapmak istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını söyledi.
Açıkgöz, "Bu maç için umutluyduk. Giresunspor'un da durumu ortada, onlar da kazanamıyordu. Sürpriz yapmayı hedefliyorduk. Bireysel hatalarımızdan goller yedik. İkinci golden sonra oyundan düştük." değerlendirmesinde bulundu.
Kardemir Karabükspor,Giresunspor
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:13