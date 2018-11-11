Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta maçında, konuk ettiği Altınordu
ile 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'un teknik direktör İsmet Taşdemir
, iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.
Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Taşdemir, bazen iyi bazen kötü oynadıklarını belirterek, "Bazen skor alıyoruz bazen de alamıyoruz. Bugün istediklerimizi sahaya yüzde 80 yansıttık. Oyuncularım baskı da kurdu. İkinci yarı tek kale oynadık. Ancak 90'da gelen top gol olsaydı mağlup ayrılacaktık." ifadelerini kullandı.
Oyun anlamında gol dışında her şeyi yaptıklarını kaydeden Taşdemir, "Genel olarak iyiydik. Bundan sonraki haftalarda varsa eksiklerimiz onları da gidermeye çalışacağız." diye konuştu.
Eroğlu: "Golden önceki pası iyi değerlendiremedik"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
, son pasları olumlu kullanamadıkları için sahadan 1 puanla ayrıldıklarını ifade etti.
Eroğlu, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Salih Mertan
'ı kaybettiklerini hatırlatarak, "Camia olarak çok üzüldük. Kazansaydık vicdanımız daha rahat olurdu. Olmadı. Gerçekten çok üzüldük." şeklinde konuştu.
Ümraniyespor'un iç sahada güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Son 3 maçta galip gelmiştik. Serimiz vardı. Ümraniyespor iç sahada güçlü bir takım. İlk yarı pozisyon yakaladık. Golden önceki pası iyi değerlendiremedik. Rakip kaleye götürdüğümüz topu sonuçlandıramadık. Bunu yapsaydık, ilk yarı skoru lehimize çevirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Oyunun içindeki belli bölümlerde rakibi kalelerine yaklaştırmadıklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:
"İkinci yarı baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Amacımız rakibi kalemizden uzak tutmaktı. Son ana kadar savunmada ayakta kaldık. Topa göre savunmayı bazen öne taşıdık, geride de kaldık. Net pozisyonları olan bir maç olmadı. Ancak son dakikalarda yakaladığımız pozisyon gol olsa kazanacaktık. İki puan kayıp gibi görünüyor ancak yukarı sıralara tutunmak anlamında rakibimize kaybetmedik. Bundan sonraki maçlarda kazanıp telafi edeceğiz. Milli maçlar arasından sonra puanlar toplamak istiyoruz."
11 Kasım 2018 Pazar 16:34