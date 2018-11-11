Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor
'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa
'nın teknik direktörü Mustafa Denizli
, zorlu bir deplasmanı galibiyetle sonuçlandırdıklarını söyledi.
Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'deki en zor deplasmanlardan birini geride bıraktıklarını dile getirdi.
Bursaspor'un özellikle iç sahada aldığı galibiyetlerle bir çıkış grafiği yakaladığını belirten Denizli, bunu bilerek sahaya çıktıklarını ifade etti.
Tecrübeli teknik adam, Bursa'nın kendisi için çok farklı bir konumda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bursa, önemli başarılara imza attığım bir şehir. Buranın nasıl bir futbol şehri olduğunu çok iyi biliyorum. Bu maçın zor olacağını tahmin ediyorduk. Zaman zaman çok iyi ataklara çıktık, son tercihlerimizi kullanmadık. Bunu aynı şekilde Bursaspor da yaptı. Keyifli bir maç oldu. Biz şu anda bulunduğumuz durumdan kopmamak ve önümüzdeki takımları yakalamak için mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız bundan sora bize sayısal olarak iç saha maçlarında daha çok destek verecek. Bizim için mutlu bir hafta sonu oldu."
Hedef Avrupa
kupaları
Mustafa Denizli, bir basın mensubunun "Beşiktaş
ve Fenerbahçe
gibi takımlar puan sıralamasında geride kaldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, ligin üçte birini geride bıraktıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Böyle bir tablo bizim için iyi sayılabilecek bir tablo. Bahsettiğiniz takımlar bu ligde uzun süreler hakimiyet kuran ekipler. Zaman zaman bu tablolarla karşılaşabiliyoruz. Bundan sonraki haftalarda onların performansı mutlaka değişecektir. Önemli olan kendi yolumuza devam ederken oynadığımız maçları en iyi şekilde tamamlamak. Kulübümüzde çok genç oyuncu var. Onları zaman zaman kullanıyoruz. Fırsat buldukça daha iyi olacaklardır. Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak için fikir ve gönül birliği içindeyiz. Avrupa'ya giden iki yolumuz var. Biz bu yollardan birinden gitmek istiyoruz ve bunu başaracağız."
Kasımpaşa,Bursaspor,Denizli
11 Kasım 2018 Pazar 16:45