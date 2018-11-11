Antalyaspor
Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahalarında 2-1 mağlup oldukları Akhisarspor maçıyla ilgili "Ne kadar üstün oynasanız da bazen kazanamıyorsunuz." dedi.
Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunda üstün olmalarına rağmen sonuca hakim olmadıklarını belirtti.
Futbolda bazen böyle maçlar olabildiğini dile getiren Korkmaz, "Ne kadar üstün oynasanız dahi bazen kazanamıyorsunuz. Özellikle iki golü de aynı şekilde yedik. İkinci golün maçın son anında olması bizi üzdü. Futbolda bunlar oluyor. Kazanırken futbolcularımla ne kadar gurur duyuyorsam, kaybederken de gösterdikleri mücadele ve alın terinden dolayı aynı gururu daha fazla duyuyorum." diye konuştu.
Korkmaz, bu maçı unutarak yaptıkları yanlış ve doğruları oyuncularına göstereceklerini ifade ederek, Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu vurguladı. Ligde bir puanın dahi çok önemli olduğunun anlatan Korkmaz, gösterdikleri emek ve mücadeleden dolayı oyuncularına teşekkür etti.
Korkmaz, milli maç arasını hazırlık maçlarıyla değerlendireceklerini ifade ederek, bu karşılaşmalarda süre alamayan oyuncuları oynatarak, maç performanslarını yükselteceklerini kaydetti.
Arslan: "İnşallah devamını getiririz"
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
da kırmızı-beyazlı takımın sezon başından beri süren performansından dolayı Antalyaspor'u ve teknik direktör Bülent Korkmaz'ı tebrik etti.
UEFA Avrupa
Ligi'nde Sevilla
ile oynadıklarını anımsatan Arslan, bu karşılaşmanın takımı çok hırpaladığını belirti.
Arslan, Sevilla'nın Avrupa'nın sayı büyük takımlarından olduğunu aktararak, "Sevilla'da 2-0'dan sonra oyunu çözmek için çok enerji harcadık. Bunun neticesinde de çok yorulduk. Burada biraz daha ekonomik oyun tercihimizdi. Çünkü, bazı mevkilerin oyuncuları elimizde yok. Bugün üçlü oynadık gibi görünüyor ama stoperimiz de yoktu. Ekonomik oyunda Antalyaspor'a biraz daha topu verdik. Aslında vermek zorundaydık. Ani çıkışlarla, becerikli oyuncularla galibiyeti arama düşüncesindeydik. Onu da şükürler olsun elde ettik." diye konuştu.
Antalyaspor'un sonradan verdiği reaksiyonun çok önemli olduğunu belirten Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Oyuna sonradan giren Mevlüt Erdinç
gibi çok değerli oyuncuları var. Maçı çevirmeye kalktılar. Biz de son değişikliklerle santrforsuz 5-5'e döndük. Burada önemli olan iradeydi. Takımdaki o yardımlaşma duygusuydu. Deplasmanda ilk galibiyetimiz, hatta ilk puanımız. Çok mutluyuz. İnşallah devamını getiririz. Çok eksiklerimiz var. Sorunlu bölgelerimiz var. Dokuz oyuncumuz sakat. İnşallah devre arasına kadar alabildiğimiz en yüksek puanı alıp, devre arası futbola daha çok güzellikler katarız."
Sevilla,Bülent Korkmaz,Antalyaspor
11 Kasım 2018 Pazar 22:10