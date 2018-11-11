Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor
'u 1-0 yenen Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü
, "Bu takımın tekrar ayağa kalkması gerekiyor. Biz önce bunu yapacağız." dedi.
Osmanlıspor'daki ikinci dönemine galibiyetle başlayan Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynamamalarına rağmen kazanmasını bildiklerini söyledi.
Kulübe geldiklerinde "öz güvenini kaybetmiş" oyuncu grubuyla karşılaştıklarına işaret eden Özköylü, "Bu takımın tekrar ayağa kalkması gerekiyor. Biz önce bunu yapacağız. Bunun için bugünkü sonuç çok önemliydi. Kazanmış olmak bizi morallendirdi. Önümüze daha güçlü bakmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Özköylü, takımla henüz 3-4 gün antrenman yapma şansı bulduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Son iki lig maçının kaybedilmesi ve kupada 3. lig takımına elenmek kulübü ve oyuncuları ciddi bir psikolojik sıkıntıya sokmuş. Bugün beklediğimden daha aşağıda oynadık. 3-4 gündür antrenmanlarda çok daha farklı bir takım vardı. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu çok daha akıllı ve dikkatli oynamak zorundaydık. Kazandığımız toplarda hızlı ve ayağa oynayarak çıkma düşüncemizi çok istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Gerçekleştirdiğimiz noktalarda da final paslarını yapamadık. İkinci golü bulabilsek belki maçı çok daha rahat oynayabilirdik. Çok kolay top kayıpları yaptık, savunmadan bir türlü çıkamadık. Rakip hiç 10 kişi kalmış gibi oynamadı. Maalesef onları öyle oynamaya zorlayamadık."
Osmanlıspor'un zamanla daha iyi futbol oynayacağını dile getiren Özköylü, "Bugün şanslıydık. İyi oynamadık, iyi mücadele etmeye çalıştık. Bu takım benim takımım değil. Benim takımım çok daha farklı oynayacak, oynamalı. Milli maç arasına kazanarak girmeyi çok istiyorduk ve bunu başardık. Etkilerimizi milli maç arasında yavaş yavaş göstermeye çalışacağız. Topu daha iyi kullanmak zorundayız. Rakibe mahkum olan değil, rakibi mahkum eden bir Osmanlıspor olmak zorunda. Bunun için süreç gerekiyor. Kalan 5 maçlık süreci kendi adımıza yeniden eğitim süreci olarak görüyorum. Oyuncular çok farklı bir siteme geçecekler. Her geçen maç biraz daha ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbulspor cephesi
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise 27 saniye süren açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu akşam çok fazla şey söylemek istiyorum ama değişeceğine inanmadığım için bir şey söylemeye gerek yok. Biraz dürüst oyun olsun. Hem oyuncular, hem hakemler, hem antrenörler… Allah aşkına bu ülkede biraz da dürüst futbol olsun. Lütfen herkes kendi çöplüğüne mi arkasına mı baksın bilemiyorum ama insanların biraz daha dürüst olması gerektiğine inanıyorum."
İstanbulsporlu futbolcu Ali Dere
, 41. dakikada kırmızı kart görmüştü. Bu karar üzerine İstanbulspor'da teknik heyet ve futbolcular, uzun süre maçın hakemine tepki göstermişti.
Osman Özköylü,İstanbulspor
11 Kasım 2018 Pazar 22:49