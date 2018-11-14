BALIKESİR(AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta karşılaşmasında Polonya
temsilcisi Anwil takımını 75-68 mağlup eden Banvit
'in Başantrenörü Ahmet Gürgen, yeni transfer McKenzie Moore'un ilk maçı olduğunu ve sadece 2 antrenmanla sahaya çıktığını söyledi.
Gürgen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ekibi için çok zor bir maç olduğunu belirtti.
Oyunun içerisinde setleri istedikleri gibi sahaya süremediklerini anlatan Gürgen, şöyle konuştu:
"Özellikle uzunlarla hücumda skor bulduk ve oralarda kalabildik. Maçın sonunda rakip takım organizasyon eksikliğimizden faydalandı. Savunma değiştirerek bize karşı devamlı avantaj sağlamaya başladı. Uzunlarımızın kötü günüydü. Onlardan katkı alamayacağımızı anladığımız zaman kısaldık ve kargaşa yaratmaya çalıştık. Sahada avantajı almaya çalıştık. Böyle bir hamle yaptık ve üçüncü periyotun sonuna kadar çok iyi oldu. Maçın sonuna kadar onlar bir hamle yaptı, biz bir hamle yaptık ve oyun ortada gitti. Cem de her zaman olduğu gibi ciddi katkı sağladı. Maçın sonunda kargaşa çıkarttık ve bu kargaşada kaybolmadık. Bu şekilde maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."
Anwil cephesi
Anwil Başantrenörü İgor Milcic, Banvit'i kutlayarak, "Birçok hata yaptığımız ve gelgitler yaşadığımız bir müsabaka oldu. Banvit tek oyuncuya bağlı kalmayarak 6-7 farklı oyuncudan katkı aldı. Bu da onları savunmada ve hücumda maç sonunda diri kıldı." ifadesini kullandı.
Polonya,Banvit
14 Kasım 2018 Çarşamba 00:33