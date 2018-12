01 Aralık 2018 Cumartesi 17:44



Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor 'a 3-2 mağlup olan Boluspor 'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar , galip gelebilecekleri bir maçı puansız tamamladıklarını söyledi.Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'un çok önemli bir maç kazandığını dile getirdi.Karşılaşmanın ikinci yarısına 2-0 geride başlamalarına rağmen, oyuncularının reaksiyon göstererek beraberliği yakaladığını anlatan Karafırtınalar, "Maçı kazanabilecek pozisyona da geldik ama maalesef olmadı. Futbolda bunlar var. Deplasmanda 2 golden fazla atan takım her zaman kazanıyor. Bu, bugün de devam etti. Berabere kalsak dahi üzüleceğimiz maçı kaybettiğimiz için çok daha fazla üzüldük." diye konuştu.Karafırtınalar, karşılaşma içerisinde ellerine geçen fırsatları değerlendiremediklerini vurgulayarak, "Söylenecek çok fazla şey yok. İlk yarının bitmesine 3 maç kaldı. Eğer bu 3 maçı istediğimiz puan aralığında bitirirsek, yine ilk 3 ya da ilk 6'da yerimizi alacağız. İkinci devre için avantaj sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.Bir basın mensubunun, Adana Demirspor'daki teknik direktör değişiminin takıma etkisi olup olmadığı sorusunu Karafırtınalar, şöyle yanıtladı:"Hoca değişikliklerinden sonra zaten takımlarda reaksiyon oluyor. Onlar da Adana derbisi ile o reaksiyonu üst seviyeye çıkardılar. Bolu'ya gelen her takım burada direnç gösteriyor. Adana Demirspor kötü bir takım değil. Deneyimli oyunculardan kurulular. O reaksiyonu gösterdiler ama beklediğimiz bir reaksiyondu." Yılmaz Vural : "Üst lige çıkmak istiyoruz"Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, alınan galibiyet ve sergilenen mücadeleden duyduğu memnuniyeti aktardı.Ligde geçen hafta Adanaspor ile yaptıkları derbi karşılaşmasında da iyi oynamalarına karşın 1-1 berabere kaldıklarını anlatan Vural, "Bu iyi oyunu ve isteği devam ettirmemiz gerekiyordu. Antrenör felsefesini uygulamak için elinden geleni yapan bir takımım var. Kazanmanın ötesinde, bu farkı görmek beni çok mutlu ediyor. Tabii ki bütün bu iyi gidiş oyuna yansıyor. İnanmış bir oyuncu grubu, antrenör ve taraftar grubu var." değerlendirmesinde bulundu.Boluspor'un 3 çok önemli gol fırsatından yararlanamadığına dikkati çeken Vural, "Bu pozisyonların yanında, kalecimizin çıkarttığı toplar var. Bizim ise 2 pozisyonumuz var, 2'si de gol oldu. Futbol böyle bir oyun. Boluspor'un değerlendiremediği pozisyonlardan birinde golü yesek, oyun başka boyuta gelirdi." şeklinde konuştu."Boluspor gibi çok güçlü bir rakip karşısında 3-2 kazanarak, müthiş moral bulduk." diyen Vural, sözlerini şöyle tamamladı:"Açık ara önde giden rakibimize 3 puan daha yaklaştık. Önümüzde birkaç maç daha var. Onların sonuçları da bizi ilgilendiriyor. Kalan 20 maçta daha ciddiyetle ve her gün üzerine bir şeyler koya koya gideceğiz. Bu gidişatı devam ettirerek, sezon sonunda üst lige çıkmak istiyoruz."