02 Aralık 2018 Pazar 20:10



02 Aralık 2018 Pazar 20:10

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Tetiş Yapı Elazığspor 'un teknik direktörü Orhan Kaynak , "Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece herkesi yenebiliriz" dedi.Kaynak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında geriye düşmelerine karşın, oyuncularının iyi bir reaksiyon gösterdiklerini ve maça hakim taraf olduklarını belirtti.İyi oyunlarının kendilerine beraberliği getirdiğini vurgulayan Kaynak, net bir pozisyonunda ise hakemin penaltılarını vermediğini savunarak, şunları söyledi:"Geçen hafta berabere kaldık, kimsemiz yok. Bu hafta maça çıkıyoruz yine kimsemiz yok. Sağ olsun Sayım Valimiz bu hafta bize çok önemli destekler verdi. İnşallah bundan sonra destek olurlar. Sezon başından beri geçirdiğimiz zorlu süreçte oyuncularım kulübü yaşatmaya çalışıyor. Her hafta bunları söylüyoruz. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapıyor, yapmaya da devam edecekler."Kulübü en kısa zamanda birilerinin sahiplenmesini umut ettiklerini aktaran Kaynak, "Biz böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece herkesi yenebiliriz." diye konuştu.Çıkırıkçı: "Her iki takım da iyi mücadele etti"İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, müsabakanın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini ancak ikinci yarıda konsantrasyon kaybı yaşadıklarını dile getirdi.Bekledikleri gibi bir rakiple karşılaştıklarını anlatan Çıkırıkçı, "Ağır bir zemindi. İki takım da iyi mücadele etti. Onlar da galip gelebilirdi, bizde galip gelebilirdik. Beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puanla yetindi. Önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde konuştu.