03 Aralık 2018 Pazartesi 23:56



03 Aralık 2018 Pazartesi 23:56

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa 'nın teknik direktörü Mustafa Denizli , aldıkları 1 puanın her şeye rağmen değerli olduğunu söyledi.Denizli, Ülker Stadı 'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuna istedikleri tempoda başladıklarını belirterek, "Hızlı tempoda üretmeye çalıştık. Maçtan önce düşündüklerimiz ile maçtan sonra yaşadıklarımız, üzülmek mi sevinmek için mi yeterliydi kararsız kalıyoruz. Neticede ne olursa olsun Kadıköy 'de Fenerbahçe gibi bir takımdan puan almak kayıp hanesine yazılmamalı." ifadelerini kullandı.Yararlanamadıkları penaltı pozisyonunun ardından öne geçtiklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Farkı 2-3'e çıkaracak pozisyonlar da vardı. Ancak devre sonunda geriye düştük. Rakip sahada büyük takıma karşı geriden gelip maçı kurtarmak başarı sayılır." diye konuştu.İki takımın da kazanma isteğinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Fenerbahçe taraftarının maç boyunca takımına desteği, rakipler açısından hiç kolay değil. Bu maçta sonuç ne olursa olsun yerimizi kaybetmiyorduk. Fakat önümüzdeki rakibe 2 puan yaklaşma şansımızı kullanamadık. Ligde gelecek haftalar daha çetin geçecektir. İki takımın futbolcularını kutlamak isterim. Penaltıdan sonraki pozisyonda golün verilmemesi... Hakem kararları ve kurallarla ilgili bir hadise. Yediğimiz golden önce benim önümde olan pozisyon vardı. İçeride hocaya sordum, faul değildi gibi. Hoca da faul deyince biz de sarıldık ve teşekkür ettik. Olabilir. Hatalarıyla puan ve maç kaybetsek dahi hakemlere güvenimiz tam. Bugün özelinde değil bu söylediğim. Onların da bizim de içimiz rahat. Her şeye rağmen 1 puan bizim adımıza kaybedilmiş 2 puandan daha değerli.""Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse oynarız"Mustafa Denizli, maçın 8. dakikasında Kasımpaşa'nın golünün geçersiz sayıldığı penaltı pozisyonunda kural hatası olduğu iddiaları hakkında şunları kaydetti:"Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız. Tam emin değilim ama kaleciden dönen toptan sonra kazandığınız golde vuruştan önce ceza alanı ihlali varsa kuralın bu olduğunu söylediler. Bana verilen bilgi bu şekilde. Kuralın içinde ince detaylar da var. İşin doğrusunu öğreneceğiz.""Gösterilen yakın ilgide duygulandım"Fenerbahçe'yi 2000-2001 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan Mustafa Denizli, Ülker Stadı'nda kendisine gösterilen ilgi karşısında duygulandığını aktardı.Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Denizli, "Güzel bir heyecan. Görev yaptığım camiaların bende büyük emeği var. Benim de çalışmam var. Benim için en önemlisi, bu statlara çıktığım zaman taraftarlardan gördüğüm yakınlık. Bu, beni maç kazanmaktan dahi daha mutlu eden bir şey. Gösterilen yakın ilgiye ve sevgiye candan teşekkür ederim. Orada duygulandım." şeklinde görüş belirtti.Denizli, lacivert-beyazlı oyuncu Özgür Çek 'in 45+3. dakikada kendi kalesine attığı golle ilgili bir soruya, "Çok güzel bir ayak içi vuruşu yaptı. Her futbolcunun yaşayabileceği talihsizlikler var. Bu yaşanabilir bir durum. Neticede niyet ile düşüncesini birleştiremedi. Gayet normal. Özgür'ün çalışmasından memnunum." cevabını verdi."Bu takıma inanıyorum ve güveniyorum"Mustafa Denizli, bir basın mensubunun "Kasımpaşa ile şampiyonluk hayaliniz var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:"Olmaz mı. Şu anki tablo bizi adaylardan biri gösteriyor. İlerleyen haftalarda bunun ne denli gelişebileceği ve değişebileceği bizim elimizde. Bu camianın yaşamadığını yaşatma hedefiyle göreve geldik. Bu da Avrupa hedefiydi. Birinci amacımız bu. Ondan sonra bahsettiğiniz o konuda (Şampiyonluk hayali) gidebiliriz. Bu takıma inanıyorum ve güveniyorum. Taraftar ve izleyici sayımız artacak. Bu akşam stattaki taraftar sayısının fazla olmasında Kasımpaşa'nın ciddi rolünün olduğunu düşünüyorum."Fenerbahçe'nin ligde şu an bulunduğu konum karşısında üzgün olduğunu kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Büyük takımlar yarışın içinde olunca ülkedeki futbol heyecanı farklı oluyor. Her camia bu durumu yaşayabilir." ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli taraftarların Ersun Yanal lehine tezahürat yapmalarına ilişkin bir soruya Denizli, "Bu takımı bir teknik adam değiştirebilir mi? Buna cevap vermem mümkün değil. Fenerbahçe'nin çok değerli bir başkanı ve yönetim kurulu var. Onlar o kanıya varırlarsa gereğini yaparlar." diye görüş belirtti.Süper Lig'deki durum hakkında da değerlendirme yapan Mustafa Denizli, "Bu lig çok enteresan. Bu yarışta herkes olabilir. Süper Lig'de alınan sonuçların hiçbiri sürpriz değildir. Ciddi bir puan farkı vardır ama bir de yaşanan iyi seriler var. Seri yakaladığı zaman ne olacağını bilemezsiniz. Daha 20 hafta var. 20 haftada alınacak 60 puan var. Bu lig, şampiyonluk puanının düşük olacağını gösteriyor. Maç başı puan ortalaması 2 civarında olabilir bu sezon. O ortalamayı bizler ve takipçilerimiz rahatlıkla yakalayabilir." değerlendirmesinde bulundu.