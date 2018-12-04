Maçın Ardından

04 Aralık 2018 Salı 16:08



04 Aralık 2018 Salı 16:08

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Sivas Belediyespor maçında, takımda daha az süre alan oyuncuları görme fırsatı bulduklarını söyledi.Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, iyi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "İki takım adına son derece ciddi bir müsabaka oldu. Oyuncularımızı görme imkanı bulduk. Bizim açımızdan iyi bir hazırlık oldu." diye konuştu.Rakiplerine bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileyen Karaman, bu maçı geride bırakıp Atiker Konyaspor ile Trabzon'da oynayacakları Süper Lig karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacaklarını ifade etti.Yılmaz Dağ: "Çok güzel bir oyun sergiledik"Sivas Belediyespor Antrenörü Yılmaz Dağ ise kupaya kulüp olarak ayrı bir motivasyon ve heyecan kattıklarını aktardı.Trabzonspor'un Türkiye'nin güzide takımlarından biri olduğunu ve onlara karşı oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Dağ, şunları kaydetti:"Futbolcularımız, Trabzonspor'a karşı oynamasına rağmen ellerinden geleni yaptılar. Ufak tefek hatalar haricinde çok güzel bir oyun sergiledik. Bunun neticesinde sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldık. Oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadeleden dolayı oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Trabzonspor'u elimizden kaçırdığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, daha farklı bir skorla camiamızı sevindirebilirdik. Canları sağ olsun. İyi futbol oynayıp güzel goller atmamıza rağmen sahadan beraberlikle ayrıldık."