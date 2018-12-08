08 Aralık 2018 Cumartesi 16:42



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:42

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele ettiklerini söyledi.Öcal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.Futbolcuların sahada aslanlar gibi mücadele ettiğini ifade eden Öcal, "Gerçekten bu kadar mücadele edip, giderek de oyun anlamında üstüne koyan, genç ve tecrübesiz bir takım var. Hafta içinde futbolun doğrularını çalışıp, daha iyisini nasıl bilebiliriz diye çocuklarla mücadele ediyoruz. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.Aleyhlerine çalınan penaltı pozisyonunu izlediğini, topun oyuncunun vücudundan sektikten sonra eline çarptığını aktaran Öcal, şunları kaydetti:"Yani penaltı olmadığını, hakem arkadaşımızı da aradım söyledim, o da aynı şeyi söyledi. Sonuçta 17-18 yaşında çocuklarla mücadele diyoruz. Biraz daha tecrübe kazandıktan sonra bu takımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu sıkıntı içerisinde bu futbol, bence övgüye değer diye düşünüyorum. Çocuklarımla gurur duyuyorum, hepsi benim için bir yıldız şu anda. Karabük gibi bir kentin misyonunu yüklenen bu çocuklar bugün sahada alkışı ve övgüyü hak ettiler."İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı da Kardemir Karabükspor'a sonraki maçlarında başarılar diledi.Bir puanla ayrıldıklarını vurgulayan Çıkırıkçı, "Demek ki futbol oynanmadan maç kazanılmıyor. Daha fazla konsantre olup, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek gerekiyordu, olmadı." dedi.