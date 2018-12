08 Aralık 2018 Cumartesi 17:44



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:44

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Afjet Afyonspor'u 3-2 yenen Osmanlıspor'da teknik direktör Osman Özköylü , müsabaka hakemi Atilla Karaoğlan 'ın yönetimini eleştirdi.Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, hakem Atilla Karaoğlan'ın, verdiği kararlarla oyunu etkilediğini savundu."Maçın hakemi tam bir hayal kırıklığıydı.' diyen Özköylü, "Bu seviyenin hakemi olmadığını çok net bir şekilde gösterdi. Ne biz memnunuz ne de rakibimiz memnun. Eğer iki taraf da memnun değilse, ortada bir sorun var demektir." ifadelerini kullandı.Karşılaşma hakeminin çok kolay faul kararı verip, çok çabuk kart çıkardığını ileri süren Özköylü, bu seviyede biraz daha dirayetli ve güçlü hakemlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Afjet Afyonspor karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Osman Özköylü, şunları söyledi:"Maçın ilk dakikasında öne geçtik. Bu moralle daha iyi oynamamız gerekirken, 20. dakikadan sonra bunu başaramadık. Zaten o süreçte rakibe 1-2 pozisyon verdik. Arkasından yan toptan da golü yedik. İlk yarının son 15 dakikası ile ikinci yarının tamamında daha üstün oynayan, topa sahip olan, pas yapan, üreten bir Osmanlıspor vardı."Güller: "Hakem, oyun temposunu çok bozdu"Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, maçtan önceki düşüncelerinin Afyon'a puanla dönmek olduğunu fakat bunu başaramadıklarını aktardı.Alınan yenilgiden dolayı üzgün olduğunu kaydeden Güller, "Osmanlıspor, kadro yapısı ve oyuncu kalitesiyle iyi bir takım. Daha önce Süper Lig'de oynayan, bu ligde de yıllarca forma giyen oyunculardan kurulu. Biz ise yeni çıkan bir takımız. Bu lig için oyuncu tecrübemiz rakibimiz kadar değil. Ancak iyi mücadele edip, kalitemizi de ortaya koyarak aradaki farkı kapatabileceğimizi düşünüyorduk." şeklinde konuştu.Güller, karşılaşma hakeminin maçı yönetme konusunda yetersiz kaldığı yorumunu yaparak, şu ifadeleri kullandı:"Üzerinde durmam gereken noktalardan biri de hakemlerimiz. Her iki takım adına da iyi maç yönettiğini söyleyemem. Çünkü maçın oynanması adına oyunculara çok fazla yardımda bulunmuyorlar. Her pozisyonda faul çaldılar. Bu her iki takım için de geçerli. Bugün hakem, maalesef topun oyunda kalma süresini çok kısalttı. İki takım adına da oyun temposunu fazla bozdu. Ortaya güzel bir futbol çıkmasını engelleyen önemli faktörlerden biri oldu. Verdiği kararların doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmıyorum. Sadece yönetim şekli ile ilgili şeyleri söylemek istiyorum."