Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Atiker Konyaspor 'u 3-0 yenen Trabzonspor 'un teknik direktörü Ünal Karaman , "Özverinin karşılığında alınan bir galibiyet var. Camiaya hayırlı olsun." dedi.Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlığı bulunan oyuncuların özverili şekilde mücadele ettiğini belirterek, şöyle devam etti: Fenerbahçe maçından sonra Onazi, 12 gün antrenman yapmadı. Doktorun 'Arka adalesinde sıkıntısı, ödemi var. Oynaması mümkün değil hocam.' demesine rağmen o duruşu gösterdi. 'Hocam ben oynamak istiyorum.' dedi ve oynadı. Abdülkadir Ömür , 8 gün antrenman yapmadı. Dün katıldığı antrenmanın hemen başında ağrı hissetti. Bugün öğlen yaptığımız kontrol antrenmanında 'Hocam biraz ağrılarım var fakat oynamak istiyorum.' dedi. Sosa 7 gündür çalışmıyor. Dün antrenmana kontrollü kattık. Pereria, 5 gün çalışmadı, onun sonunda katıldı halen ağrısı var, 'Ben de oynamak istiyorum.' dedi." Yusuf Yazıcı 'nın da hastalandığını aktaran Karaman, "Yusuf dünden beri epey serum yedi. Çok hasta, yarı baygın pozisyonunda gözleri vardı. 'Hocam ben yine sahada olmak istiyorum.' dedi. Bu duruşu gösterdikleri için sağlam oyuncularımla birlikte hepsine teşekkür ediyorum. Bu özverinin karşılığında alınan galibiyet var. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Beşiktaş maçıKaraman, gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:"Beşiktaş maçının bugün oynadığımız müsabakadan bizim nazarımızda hiçbir farkı yok. Her maça nasıl hazırlanıyorsak Beşiktaş maçına da aynı şekilde hazırlanacağız. Beşiktaş maçı için kafamızda tek konu var. Bu kadar antrenmansız oyuncumuzun gösterdiği özveriyi anlatmıştık. Bir an önce sağlıklı bir şekilde gelip antrenmanlara katılmaları tek arzumuz odur. Sağlam antrenmanı yapmış hem fiziksel hem zihinsel olarak hazırlıklarını tamamlamış futbolcular olarak Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz. Beklentimiz yine iyi bir oyunla iyi bir sonuç."Kocaman'dan hakem tepkisiAtiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise hem kendilerinin hem de rakiplerinin gücünü pekiştireceği bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.Hakem kararlarına tepki gösteren Kocaman, "Hafta içinde şansız demek lazım herhalde, hakem açıklaması aslında bütün geceye damga vurdu, öyle gözüküyor. Hakem adına Trabzonspor adına da ama en çok bizim adımıza. Hakem üzerinde yapılan baskı maça damga vurdu." dedi.Kocaman, topu bilinçli olarak Trabzonspor'a fazla bıraktıklarını kaydederek şöyle devam etti:"Esas amacımız topu kullanırken zaaflarından faydalanmaktı. İlk yarı biraz topu bırakma düşüncemizin daha üstüne çıkan durum bizim açımızdan handikap olsa da zaafları değerlendirerek kalemize yaklaştırmadan öne geçecek 2-3 pozisyon yakaladık. Ama bunları değerlendiremedik, 76-77. dakikadaki pozisyona kadar. Ancak bu da hatırlanırsa 4 tane hakemin gözü önünde kornere çıkan topun dönüşünde oldu. Bizim itirazımız, sahadaki oyuncularla devam ederken hatta korner atmaya hazırlanırken dönen top, arka arkaya 2 kornerle maç başından beri ilk defa pozisyon verdik."Hakem Mete Kalkavan 'ın penaltı kararını eleştiren Kocaman, "Her şey son derece yolunda kendi düşüncemiz etrafında giderken artık oyunun kontrolü konusunda biraz daha söz sahibi olma pozisyonunda olup taze oyuncularla skoru kendi lehimize çevirebilirmiyiz, diye düşündüğümüz anda penaltıyla yakından uzaktan alakası olmayan bir karar verildi. Hakemin, VAR denilen sistemle gidip kenardan bakıp kararını düzelteceğini beklerken, hakem yanlış kararı ikinci defa yanlışlayarak maçın şeklini şemalini her şeyi bir anda değiştirdi." diye konuştu.Kocaman, kendileri açısından da bakıldığında çok mesafe almaları gerektiğini belirterek, "Bu kadar hatalı, yanlı, yanlış karardan sonra dahi Konyaspor takımı golden sonra böyle reaksiyon vermemeliydi. Bu da bizim hatamız. Kendimizi düzeltmek zorunda olduğumuz, düzelteceğimizi düşündüğüm konu bu." şeklinde konuştu.Ağaoğlu'nun açıklamalarıTrabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önce oyundan keyif alacaksınız. Skor sonra gelir. Önemli olan oyun oynamak. Arka arkaya 2 maç 3 maç gibi ifadeler oldu. Trabzonspor bu, neden arka arkaya 9 maç olmasın. İyi oynuyoruz. Takım oturdu. Kimse bilmiyor ama bu akşam oynayan arkadaşların 4'ü sakattı. Abdülkadir Ömür sabah belli oldu. Yusuf Yazıcı, Sosa ve Onazi sakattı. Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var." değerlendirmesinde bulundu.Ağaoğlu, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak "Tek tek gidiyoruz. Bu maç gibi oynayalım yeter bize." ifadesini kullandı.