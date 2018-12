Maçın Ardından

09 Aralık 2018 Pazar 16:29



09 Aralık 2018 Pazar 16:29

Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta maçında ağırladığı Tetiş Yapı Elazığspor 'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da teknik sorumlu Şenol Demir, oyuncu değişiklikleriyle karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, hafta içerisinde futbolcularla toplantı yaptıklarını belirterek, "Maça iyi hazırlandık. İlk yarı ikinci golü bulup maçı bitiremedik. Gol gelmeyince rakibin direnci arttı." ifadelerini kullandı.Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Demir, "Sadece rakibin duran toplarından korkuyorduk. Nitekim bu şekilde gol yedik. Yapılan oyuncu değişiklikleri skora etki yaptı. Tüm takımı kutluyorum. Galibiyeti başkanımıza hediye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Hafta içerisinde istifa eden teknik direktör İsmet Taşdemir 'le ilgili de Şenol Demir, "İsmet Taşdemir çok kaliteli bir teknik adam. Ben 10 senedir Ümraniyespor'dayım. Herkes geçici kulüpler kalıcıdır." diye konuştu.Kaynak: "Bizim kazandığımız her puan tertemiz"Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak , hakem kararlarını eleştirdiği açıklamasında, kazandıkları her puanın tertemiz olduğunu ifade etti.Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Kaynak, "Buraya puan almak için gelmiştik. Maçın sonuna kadar pozisyonlar bulduk. Karşımızda play-offu, şampiyonluğu kovalayan iyi bir takım vardı. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Biz bu oyunu oynadığımız sürece ligde var olabiliriz." şeklinde konuştu.Orhan Kaynak, hakem kararlarıyla ilgili şunları kaydetti:"Bizim kazandığımız her puan tertemiz. Yanlış verilen faulden, sarı kartlardan, taçlardan, lehimize çalınan düdüklerden hiç puan kazanmadık. Bunlar birikim oluyor. Maçın içinde faul bizim ama rakibe veriliyor. Taç bizim, o da rakibe veriliyor. İçeride de dışarıda da sıkıntı yaşıyoruz. Bundan sonra yaşamayız inşallah."Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladığını aktaran Kaynak, "Gelecek hafta Afjet Afyonspor'u yenecek gücümüz var. Önümüzdeki hafta kongre var. İnşallah başkan seçilir ve Elazığspor'un önü açılır." diyerek sözlerini tamamladı.