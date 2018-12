10 Aralık 2018 Pazartesi 21:58



Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenilen Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak , rakibin kendilerinde daha iyi mücadele ettiğini ve bunun karşılığını aldığını söyledi.Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi her şeyin kendi lehlerine olduğunu dile getirdi.Golü çok erken yediklerini belirten Altıparmak, bu durumun kendi planlarını bozduğunu ifade ederek şöyle konuştu: Futbol sahada oynanıyor. Biz bugün rakibimizden daha az mücadele ettik. Bir hafta rakibin nasıl oynadığına çalıştık ama maalesef yine hata yaptık. Erken bir gol yedik. Bu kötü oldu. Adeta maça yenik başladık. 'İkinci yarı çok üzerimize gelmezler.' dedik, bu da oldu. Bir defa geldiler ve golü buldular. Bazen futbolda böyle oluyor. Kazanmayı çok istedik ama olmadı. Doğruyu söylemek gerekirse, hak eden kazandı. Rakibimiz müthiş mücadele etti. Bugünün özeti bu. Hak eden kazandı."Bulak: "Yüreklerini ortaya koydular"Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak , yağıştan dolayı zeminin oldukça kötü olduğunu ve bu durumun her iki takım için de sıkıntılar oluşturduğunu aktardı.Futbolcularını galibiyetten dolayı kutlayan Bulak, "Centilmende bir maç oldu. Futbolcularımı kutluyorum. Yüreklerini ortaya koydular. Zeminin daha iyi olacağını bekliyordum ama çok kötüydü. Bu bize çok olumsuz yansıdı. İyi çalışan bir ekibiz. Sorunlarımız var ve bunların yansıması bizi biraz geriye itiyor. Bu şehir Süper Lig'i hak ediyor. Gazişehir Gaziantep'e başarılar diliyorum. Yolları açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.