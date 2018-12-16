Maçın Ardından

16 Aralık 2018 Pazar 17:03



16 Aralık 2018 Pazar 17:03

Spor Toto 1. ligin 16. haftasında sahasında Hatayspor'a 3-0 mağlup olan Giresunspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.Kalpar, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Hatayspor karşısında galip gelecek çok bir şey yapamadıklarını belirtti.Mücadeleye iyi başladıklarını ve ilk dakikada önemli bir pozisyon da yakaladıklarını ifade eden Kalpar, şöyle konuştu:"Maçın başında direkten dönen topumuz gol olsaydı, 1-0 galip duruma geçmiş olsaydık belki işin şekli değişirdi. Pozisyonlarımız vardı. İlk yarıda ilk topta golü kalemizde gördük. Zaten forvetsiz oynuyoruz. İleride topa basan, top isteyen forvet oyuncularımızın olmayışından, giden top geri geldiğinden sıkıntı yaşadık."Hatayspor karşısında iyi oynayamadıklarını kaydeden Kalpar, "Rakibe çok uzak kaldık. Bugün iyi oynayamadık ve mücadele etmedik. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet olarak değerlendiriyorum. Rakibimiz galibiyeti hak etti. Biz iyi oynamadığımız ve mücadele etmediğimiz için kazanamadık." dedi.Kalpar, Giresunspor'un kısa zamanda ayağa kalkması için gereken tüm mücadeleyi vereceklerini de sözlerine ekledi.Palut: "Oyuncularımı kutluyorum"Hatayspor Teknik Sorumlusu İlhan Palut ise Giresun deplasmanına iyi mücadele ederek iyi sonuç alma hedefiyle geldiklerini vurgulayarak, "Giresunspor maça bizden daha iyi başladı. Pozisyonlar da buldular. Maçın kırılma anlarında Allah bize yardım etti. İkinci yarıda ikinci golle beraber topa sahip olan, oyunun kontrolünü elinde bulunduran taraf bizdik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.Palut, ligin ilk yarısının son haftasında oynayacakları karşılaşmayı da kazanarak devre arasına en iyi şekilde girmek istediklerini kaydetti.