Maçın Ardından

Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor 'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor 'un teknik direktörü Hakan Keleş , üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.Keleş, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendileri adına güzel bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getirdi.Üç maçlık kötü gidişatı sonlandırdıkları için mutlu olduklarını ve mevcut durumu değiştirmek için bir tepki vermeleri gerektiğini vurgulayan Keleş, "İyi bir skorla, gol yemeden iyi bir oyunla galip geldik. Mutluyuz. Oyuncularım müthiş bir birlikteliği sahaya yansıttılar. Onları tebrik ediyorum. Üç puan aldığımız için mutluyuz." dedi.Takımdaki üç forvet oyuncusunun da sakat olduğunu anımsatan Keleş, şunları kaydetti:"Santrforlarımız sakattı. Diabate'yi santrfor olarak oynattık. Bazı özellikleri var diye onu tercih ettik. Kone'yi Fenerbahçe maçı için sakladık. Çok hazır değildi ve bir antrenman yaptı. Bu arada hakem için de bir şeyler söylemek istiyorum. Mağlup olduğumuz zaman hakemler hakkında yorum yapmadık ama bugün yapmak istiyorum. Galip geldiğimiz için söylemiyorum, müthiş bir yönetim sergilediler. Onları da tebrik ediyorum. Hakemlerin bize de çok hataları oluyor ama hiçbir zaman bunu yansıtmıyoruz. Bugün özellikle onları tebrik etmek istedim. Maçın her dakikasında iyi bir yönetim sergilediler."- " İstanbul deplasmanını seven bir takımız"Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları müsabakaya değinen Keleş, "Artık her maç zor ve 34 puan yaptık. Şimdi Fenerbahçe maçı var. Zor maç olacak. Biz İstanbul deplasmanlarını seven bir takımız. Moral de kazandık. Eksiklerimiz var, onları bir an önce aramıza katarsak, oradan da puan ya da puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe bir çıkış içerisinde. İyi oynamaya başladılar." diye konuştu.Öte yandan, Demir Grup Sivasspor adına basın toplantısında yer alan teknik sorumlu Ersel Uzğur ise karşılaşmanın baştan sona kendi kontrollerinde geçtiğini söyledi. Oyuncularının her iki yarıda da iyi mücadele ettiğini dile getiren Uzğur, "Golleri bulduk ve ikinci yarıda oyunun temposunu düşürdük. İstediğimiz gibi oynayıp, üç puanı aldık." değerlendirmesinde bulundu.Bulut: "İstediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamadık"Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.Karşılaşmanın ilk yarısında korkak oynadıklarını vurgulayan Bulut, "Aslında bizim isteğimiz, rakibi ikinci bölgede karşılayıp, hızlı şekilde kaptığımız toplarla gol pozisyonu bulmaktı. Maalesef istediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.Duran toptan ve basit hatalardan gol yediklerini anlatan Bulut, şunları kaydetti:"İkinci yediğimiz gol basit bir hatadan ve kaptırdığımız toptan oldu. İkinci yarıya 2-0 mağlup başladık. Sivasspor evinde çok koşan bir ekip. İkinci yarı değişiklikler yaptık, daha baskılı oynamaya çalıştık. Birkaç pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Sonuçta 2-0 mağlup olduk. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. İçimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var. Onları da zaten Malatya'ya döndüğümüzde konuşup, bir sonuca bağlayacağımızı düşünüyorum."