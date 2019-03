Kaynak: AA

Spor Toto 1. Lig'de 10 maçlık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçen Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Çok gerilerden geldik. Her anlamda çok büyük efor sarf ettik. Fiziksel ve mental olarak bunun sıkıntılarını yaşıyoruz." dedi.Özköylü, Hatayspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 12. haftadan itibaren takımın başında yer aldığını hatırlattı.Göreve geldiklerinde Gençlerbirliği'nin 18 puan gerisinde olduklarına işaret eden Özköylü, başkent ekibinin daha sonra gösterdiği performansla 23. haftada liderliğe kadar yükseldiğini dile getirdi."Yükselme dönemi"nin ardından son 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Osmanlıspor'un teknik direktörü Özköylü, "Çok gerilerden geldik. Her anlamda çok büyük efor sarf ettik. Mental ve fiziksel olarak bunun sıkıntıları yansıyoruz. Doğal olarak sonuçlar istediğimiz şekilde olmuyor." diye konuştu.Milli maç arasının takıma iyi geleceğini belirten Özköylü, "Ne olursa olsun halen ligin üçüncüsüyüz. Bu ligin içerisindeki en iddialı takımlardan biriyiz. Bizi bu noktaya getiren oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlar çok büyük iş başardılar. Bu ligde her zaman her şey olabilir. Tekrar dinlemeye, toparlanmaya ve konsantre olup işimize dört elle sarılmaya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.Özköylü, Hatayspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek, şöyle devam etti:"Bugün karşımızda her şeyiyle dört dörtlük bir takım var. Hem bu ligde oynadığı maçlar hem de Türkiye Kupası'nda ortaya koyduğu performans... İlk yarıda rakibin iki atağı da golle sonuçlandı. Böyle bir takıma karşı 2-0 geriye düştüğünüz zaman bazı şeyler iyice zorlaşıyor. Ama oyuncularımız her şeylerini ortaya koydular. Son bölümde Muhammed sakatlandı, 10 kişi bile gol atma azmini gösterdik. Hatayspor çok doğru, iyi oynadı. Golü erken bulmalarının faydası onlar için çok büyük oldu."Maça forvette kanat oyuncusu Ayuk ile başlamalarına ilişkin soruya Özköylü, "Magaye zaten 15 gündür sakattı. 2-3 gündür antrenman yapıyor. İhtiyaç olursa diye kadroya aldık. Mertan da uzun süredir çok ciddi efor sarf ediyor. Onda da bir yorgunluk var. Önde diri oyuncularla oynayıp, orayı yıpratmayı istedik ama tabii erken yenen gol bütün hesapları alt üst etti." yanıtını verdi.Özköylü, boş tribünler önünde oynadıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Bizim adımıza en büyük sıkıntılardan biri taraftarı olan bir takım değiliz. Bu bizim için büyük sıkıntı. 50-100 kişinin önünde bu takım o heyecanı, havayı yakalayamıyor. Bu da bizim adımıza maçlara konsantre olmamızı engelliyor. Seyircili maçlarda hep iyi oynuyoruz. Bu ligin en üstündeki iki takımı deplasmanda yendik. Geçen hafta 15 bin kişinin önünde Adana Demirspor ile berabere kaldık. Seyircinin olduğu yerde takım daha iyi konsantre oluyor. Boş tribünlerin önünde hazırlık maçı havasında geçiyor. O heyecanı, şevki bir türlü hissedemiyoruz. Ama şartlar ne olursa olsun yolumuza devem edeceğiz. Bu takım diğer takımlar gibi iddiasını devam ettiriyor. Süper Lig'e çıkmak için kalan 8 maçta ne gerekiyorsa ortaya koyacağız."Hatayspor cephesiHatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise "Değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.Palut, milli maç arasına girdiklerini hatırlatarak, "2-3 gün dinleneceğiz. Hatay şehrinde beklentiler çok arttı, hedef çok büyüdü. Bunun karşılığını verebilme adına da çalışmalarımızı devam ettireceğiz." şeklinde görüş belirtti.Osmanlıspor galibiyetiyle 4. sıraya yükselen ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Palut, yakaladıkları başarıyı istikrara bağlayarak şunları kaydetti:"Üç senedir takımın başındayız, birlikte oynayan oyuncu topluluğu var. Şampiyon olan kadroya inancımız devam etti. Takımı alıp değiştirmek yerine bu oyunculara güvendik. 5 hafta bocaladık ama ondan sonra oyuncular beklediğimiz performansı göstermeye başladı. İyi çalışıyoruz, güzel bir sistemimiz var. Sonuçta bu tabloya ulaştık. Çok çalışma, konsantrasyon, her maçı tek tek ele alma ve hiçbir başarının bizi gevşetmemesi, hep daha fazlasını istememiz bugünkü konumumuzu sağlıyor."