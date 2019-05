Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor 'a 2-0 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor 'un teknik direktörü Hikmet Karaman , acısıyla, tatlısıyla bir sezonu geride bıraktıklarını ve lige veda eden takımların acılarını paylaştığını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, maçla ilgili çok konuşulacak bir şey olmadığını belirterek "Bir tarafta üzüntülü, diğer tarafta sevinçli bir grup görüyorsunuz. O üzüntüyü de paylaşmak, empati yapmak gerekiyor." dedi.Maça iyi başlayamadıklarını ve mağlup olduklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:"Tabii ki son maçımızı kazanmak isterdik. İyi başlayamadık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor bizden daha iyi başladı. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle ciddi pozisyonlar bulduk ama nihayetinde maç bitti. Hedefimize ulaşmış durumdayız. Artık bütün takımlar yeni sezonun planlamasını yapmak zorunda. Burada Erzurumlu dadaş kardeşlerimiz var. Sporda bunlar (küme düşme) var. Benim onlara tavsiyem, bir an önce toparlanıp, şehre doğru mesaj verilmesi. Çünkü Türkiye 'de bu tür durumlarda birbirimizi çok fazla kırıyoruz. Bu çok doğru değil. Mağlubiyetler olabilir, küme düşme de olabilir ama iyi çalışırsın, iyi mücadele edersin, ekonomiyi düzeltirsin ve tekrar çıkarsın. Olaya böyle de bakmak lazım. Küme düşen takımların acılarını paylaşıyorum. Ben de son maç öncesi böyle bir şeyi yaşadım. Bizim için de çok zor. Yeni sezon düşenler için de kalanlar için de inşallah hayırlı olur."Hamzaoğlu: "Şimdi önümüze çok daha iyi bakmalıyız"İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yenmesine rağmen küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu , son iki haftada aldıkları sonuçlar neticesinde tüm kontrolün rakiplerine geçtiğini, bu maçta da üzerlerine düşeni yaptıklarını ama aldıkları galibiyetin ligde kalmak için yeterli olmadığını dile getirdi.Bu durumdan bile insanların, camiaların kendilerine ders çıkarabileceğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Takdir böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi önümüze çok daha iyi bakmalıyız. Tecrübenin iyisi kötü olmaz. Küme düşmek hem bizler hem de külümüz için bir tecrübe. Bundan ders çıkarıp, gelecek sezonlara ona göre hazırlanmak gerekiyor." diye konuştu.Futbolcularını soyunma odasında teselli ettiğini belirten Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Ligin son 10 haftasında bize bu görevi layık gören yönetime, her koşulda bize destek olan Erzurum halkına teşekkür ediyorum. Oyuncularıma, tesis görevlilerimize teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularımla hep beraber bir mücadele verdik ama olmadı. Soyunma odasında maçtan sonra, 'Kafanızı kaldırın. Alnınız ak, başanız dik. Utanılacak hiçbir şey yok. Futbolun, sporun içerisinde bunlar var. Kazananlar olduğu gibi kaybedenlerde olacak. Bugün biz kaybettik.' dedim. Buradan gerekli dersleri çıkarıp, yarınlara daha emin adımlarla yürümek lazım. Tabii ki üzüleceğiz, üzüldük ama bu her şeyin sonu değil. Bunu da unutmamak gerekir. Sporun güzelliği de bu." İstikbal Mobilya