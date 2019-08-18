Haberler» Spor» Haber

Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğunu ancak kulübün menfaatine olmadığı için bu teklifi reddettiklerini söyledi.

18.08.2019 01:42 Maçın ardından
Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğunu ancak kulübün menfaatine olmadığı için bu teklifi reddettiklerini söyledi.
Otyakmaz, Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmada baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa'nın tomografisinin çekildiğini ve hastanede müşahade altında kalacağını belirtti.
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifinin olup olmadığının sorulması üzerine Otyakmaz, "Resmi bir teklif yapıldı ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi, teklifi reddetmek durumunda kaldık. Herhangi bir takas söz konusu değil. Ancak belirli bir bonservis olursa bu transferin gerçekleşebileceğini söyledik. Kendileri de o rakamlara yaklaşamadıkları için transfer kapanmış durumda." şeklinde konuştu.

Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:34   Mecnun Otyakmaz: "Beşiktaş'ın teklifini reddettik"
02:04   Abdullah Avcı: "Bizim sistemi denedik olmadı..."
02:04   İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
02:02   Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık durumu
01:49   Çalımbay: "Emre'nin Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim"
01:46   Samassa ile ilgili doktorundan açıklama geldi
01:42   Giray Bulak: "Bazı oyuncularla çok fazla mesafe kat edeceğimizi düşünmüyorum"