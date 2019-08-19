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Maçın ardından

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 sona eren maçta bordo mavili kulübün golünü kaydeden Alexander Sörloth, gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.

19.08.2019 01:20 Maçın ardından
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 sona eren maçta bordo mavili kulübün golünü kaydeden Alexander Sörloth, gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sörloth, "Kendi adıma güzel bir maçtı. Gol attım ancak maçı kazanmak isterdik. AEK maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmandaki karşılaşmada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde oynayacağımız maçta da galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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