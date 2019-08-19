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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Keçiörengücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "İki puan kaybettiğimiz için çok üzüldük." dedi.

19.08.2019 22:42 Maçın ardından
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Keçiörengücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "İki puan kaybettiğimiz için çok üzüldük." dedi.
Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın bekledikleri gibi geçtiğini, rakibin kontra ataklarla gol bulmaya çalıştığını kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerine değinen Çapa, şöyle konuştu:
"Bazı oyuncularımızın takıma geç katılmasından dolayı tercihler yapmak zorunda kaldık. Tam oyunu ele almıştık ki direkten dönen topun sonrasında golü yedik. Maça giren oyuncularım kalitesini gösterdi. Daha deneyimli oyuncular sahaya girdiğinde bunu gördük. Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Bu çok üzücüydü. İki puan kaybettiğimiz için çok üzüldük. Oyunun ve mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Bu sezon saha dışı sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Takım rahat bir şekilde çalışabilirse, ilk 6'ya rahatlıkla girebiliriz. Bu şehrin takımını sahiplenmesi gerekiyor. Birlikteliği sağlayamazsak sıkıntı yaşarız."
Yılmaz: "Talihsiz bir gol yedik"
Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, TFF 1. Lig'de çıktıkları ilk resmi maçta bir puan aldıklarını dile getirdi.
Maçta seyirci baskısına çabuk alıştıklarını anlatan Yılmaz, "İstediğimiz futbolu oynamaya çalıştık. Talihsiz bir gol yedik. Her iki yarıda da üstün oynadık. Maç biraz sert oldu. Talihsiz gol bize iki puana mal oldu. Talihsiz goller yemeden bu lige alışıp, iyi şeyler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Spor

Kaynak: AA

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