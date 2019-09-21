Haberler » Spor » Haber

Maçın ardından

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, zorunlu rotasyonlara rağmen daha iyi bir oyun ve mücadele sergileme konusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

21.09.2019 23:32Maçın ardından
Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, zorunlu rotasyonlara rağmen daha iyi bir oyun ve mücadele sergileme konusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki bireysel hataları sürdürdüklerine dikkati çekti.
Ligin en çok şut atılan ve orta yapılan maçını oynadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "Buna rağmen rakibimize kayıp yaşatacak sonucu alamadık. Tempoları ve mücadeleleri konusunda oyuncularıma saygı duyuyorum. Kolay olmayacak. Zorunlu rotasyonların oluşturduğu ortamda daha iyi bir oyunla ve mücadeleyle takımı yükseltmek konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yanal, gelecek hafta ligde Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili bir soruya, "Biz futbolun içindeyiz. İçinde kalmaya da gayret ediyoruz. Her 2 takımın da problemleri var. Biz sahada işimizi yapıp istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bunun dışında bizi hiçbir şey ilgilendirmez." cevabını verdi.
20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutlayan Ersun Yanal, ayrıca kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Elim bir hastalığa karşı mücadele gücünü ortaya koydu. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü, Ersun Yanal, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:06 Galatasaray'a malatya'da coşkulu karşılama
00:05 Vedat Muriç: Derbide taraftarımıza bayram havası yaşatacağız
00:02 Barcelona, Granada deplasmanında kaybetti
00:00 İtalya'da Milano derbisi Inter'in
23:57 7. Köyceğiz Yağlı Güreşleri - MUĞLA
23:55 Semih Özsoy: "Ali başkan her yere gider'
23:54 Maçın ardından