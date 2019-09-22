Haberler » Spor » Haber

Maçın ardından

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun.

22.09.2019 22:32Maçın ardından
Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun." dedi.
Gevrek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok iyi başladıklarını söyledi.
Sahalarında çıktıkları her maçı kazanmak istediklerini belirten Gevrek, şöyle konuştu:
"Mutluyuz ama tabii ki sahamızda kazanmak ve üç puan almak istiyorduk. Aslında oyuna çok iyi başladık ve ilk 20 dakika iyi oynadık. Ancak bazen kısmetsizlik oluyor. Yakaladığımız çok net pozisyonlar var ve bunları değerlendiremedik. Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun. Bir puan son dakikada geldiği için bizi mutlu etti. Takım oyunu güzeldi ve ben futbolcularımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu maç bitti artık yolumuza bakacağız."

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:40 Judo ümitler milli takımı balkan şampiyonu oldu
23:40 Abdurrahim Albayrak: Ben taraftarlarımıza güveniyorum
23:25 Sergen yalçın'ın açıklamaları
23:23 Adil Gevrek: "Sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz"
23:23 Sesi görenler, fransa'ya mağlup oldu
23:20 Adil Gevrek: "Sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz"
23:20 Borussia Dortmund'a ağır çelme