TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "İki puanı kaybeden biz olduk." dedi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.

İlk devre çok gol kaçırdıklarını belirten Yılmaz, "Dört tane yüzde yüz pozisyon kaçırdık ve 3'ü direkten döndü. İkinci yarının ilk 10 dakikasındaki kötü futbolumuz neticesinde rakip baskılı oynamaya başladı. Skor 1-1 olduktan sonra tekrar pozisyonlar bulmaya çalıştık. 90. dakikada yüzde yüz bir pozisyon daha kaçırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getirerek, "Gelen takım burada puan kaybettiği, mağlup olduğu zaman zemine kabahat bulmaya çalışıyor. Netice olarak 1-1 bitti. İki puanı kaybeden biz olduk. Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanından da puanla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Taşyürek: "İkinci yarıdaki oyun beni mutlu etti"

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, maça tutuk başladıklarını vurgulayarak, "Sonuç değil ama ikinci yarıdaki oyun beni mutlu etti." dedi.

Forvet pozisyonundaki sakatlıkların oyun sistemlerini etkilediğini anlatan Taşyürek, deplasmanda alınan puanın önemine işaret etti.

Taşyürek, Keçiörengücü'nün maçlarını oynadığı Aktepe Stadı'nın suni çim olan zeminine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Prosedüre göre TFF 1. Lig maçları suni çimde oynanabiliyor ama eşitlik ilkesiyle hareket edilmesi lazım. Keçiörengücü burada 17 maç yapacak, her takım buraya bir kez gelecek. Sakatlığa, her şeye açık bu sahanın durumuyla ilgili federasyona yazı yazdık. Federasyon olumsuz olarak değerlendirdi. Ankara'da bu kadar saha var. Keşke daha düzgün, donanımlı sahalarda oynansa. Bu benim teknik adam olarak temennim. Futbolumuzun marka değeri için de önemli olduğunu düşünüyorum. Federasyon yetkililerimizden bu konuyu tekrar değerlendirmelerini rica ediyorum."

Kaynak: AA