Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş 'ı sahasında 4-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Oyuncularım her zamanki gibi mücadele ettiler ama buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Bu bizim adımıza sevindirici." dedi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmanın sevindirici olduğunu kaydeden Karaman, sahada mücadele veren oyunculara ve kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür etti.Karaman, geride kalan haftalara göre oyun planlarında bir değişiklik olmadığına değinerek, "Gençlerbirliği maçında Sörloth golü atmış olsaydı, iki farkla öne geçecektik. Sivas'ta penaltıyı atmış olsaydık, belki istediğimizi alacak ve bugün farklı şeyler konuşacaktık. Bugün 4-1 kazandık ancak hata yapmadık mı? Elbette ki yaptık. Futbolun içinde bunlar her daim olacak. Bize inanan samimi insanlarla bu süreci geçmeye çalışacağız." diye konuştu.Beşiktaş gibi köklü camiaların da da zaman zaman sorunlar yaşayabildiğine işaret eden Karaman, şöyle devam etti:"Henüz daha ligin başı denilebilir. Bu tarz hatalar olabilir. Aslında çok fazla da değişen bir şey yok. Oyuncularım mücadele ediyor. Bundan önceki haftalarda da ediyorlardı. Kazanamayınca bu mücadele görünmüyordu. Şimdi kazandık diye de her şeyi harika göstermenin manası yok. Evet biz kazandık. Oyuncularım her zamanki gibi mücadele ettiler ama buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Bu bizim adımıza sevindirici. Zaten geldiğimiz andan beri bütün oyuncularım takım aidiyeti içerisinde, birbirlerine en ufak sorun çıkartmaksızın mücadele veriyorlar. Bunu görüp takdir edenler başımızın tacı. Görmeyip, kaostan beslenenlere de çok fazla söyleyecek sözümüz yok."Bildiklerini yapmaya gayret ettiklerinin altını çizen Karaman, "Oyuncularımız adam, insan. Yoklukta mazerete sığınmıyorlar. Çoğunluk anlamamaya çalışsa da bu oyuncular bir duruş gösteriyor. Değişen hiçbir şey yok. O maçlarda kaçırdık, kazanamadık. Bugün attık ve sonuç bu." şeklinde konuştu.Takıma geldiği andan itibaren mücadele gösterdiklerine değinen Karaman, "Benim burada yıllarım geçti. Söyleyeceklerim, klasik bir teknik adam sözü değil. Bu camia içerisinde görev yaptığımız süre içerisinde de hiçbir söylem ve eylemimiz, futbolcu Ünal Karaman ile teknik adam Ünal Karaman arasında farklılık oluşturmuyor. Kızgınlığım yok. Biz aynı samimiyetle antrenman yapmaya gayret gösteriyoruz. Oyuncularım aynı samimiyetle mücadele vermeye çalışıyor. İsteriz ki insanlar empati, sorgulama yapsınlar. Takımın içerisindeki sıkıntıları anlamaya gayret göstersinler." değerlendirmesinde bulundu.Daha fazla sahiplenilmeleri gerekirken, hep suçlu arandığını savunan Karaman, "O zaman nasıl kenetleneceğiz? Zor günlerin üstesinden gelme adına birbirimizle nasıl sözleştik? Böyle mi olacak? Biz düşünce üzerimize basın. Ne zaman görevinizi yapacaksınız, sahipleneceksiniz? Ben burada tek bir şeye bakarım, o da oyuncunun, hocanın, yönetimin niyeti. Hiç kimsede bir niyet bozukluğu yok. Hiç mi tökezlemeyeceğiz? Ne zaman sahipleneceksiniz?" diyerek sözlerini tamamladı.