Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Marius Sumudica, "Buraya gelen rakiplerimiz zaman geçirmeye oynuyor, 1 puan hedefliyor. Bizim zorlu bir rakip olduğumuzu anladılar." dedi.Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 puan kaybeden taraf olduklarını ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.Yakaladıkları çok fazla pozisyonu gole çeviremediklerini dile getiren Rumen teknik adam, "Bugün 2 puan kaybettik. Sahada çok iyi bir rakip vardı. Çok fazla fırsat harcadık. Biraz şanssızdık. Mutlu olduğum bir konu var. Buraya gelen rakiplerimiz zaman geçirmeye oynuyor, 1 puan hedefliyor. Bizim zorlu bir rakip olduğumuzu anladılar." diye konuştu.Türk futbolunun tam kendisine göre olduğunu anlatan Sumudica, şunları söyledi:"Hakemler hakkında hiçbir zaman kötü konuşmam. Buradan sadece bir şey söylemek istiyorum. Ben 48 yaşındayım, hem hoca hem de futbolcu olarak 41 senedir sahadayım. Aptal biri değilim. Ben de hata yaparım. İlk attığımız gol neden iptal edildi? Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Federasyon para harcıyor, VAR sistemi kuruyor. O sistem neden kullanılmıyor. Toplantıya girene kadar 10 defa izledim, tertemiz gol. İkinci yarı 7 dakika uzatma ekledi. Bu 7 dakikanın 3 dakikasını ancak oynadık. Sebebi ne? Birileri korkuyor mu? Üç puan almamız birilerini rahatsız mı ediyor? Ben Türk futboluna çok büyük saygı duyuyorum. Takımıma ve bana da saygı bekliyorum. Bize kimse yardım etmedi. Biz bu 11 puanı kendi alın terimizle kazandık."- Tuna: "Sakin kalmamız 1 puanı getirdi"Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ilk devrede Gazişehir Gaziantep'in topa sahip olarak oyun üstünlüğünü kurmaya çalıştığını kaydetti.Oyunun başından ilk yarının ortalarına kadar çok başarılı oynadıklarını vurgulayan Tuna, şu ifadeleri kullandı:"Topa sahip olmada ve ikili mücadelede başarı sağladık. 10 kişi kalınca her şey terse dönüyor. Rakibin de 10 kişi kalmış takımlara karşı üstünlüğünü biliyoruz. Gençlerbirliği, Beşiktaş gibi maçlarda çok iyi pozisyonlar buldular. Biz de geçen hafta eksik kaldık ve büyük bir tecrübe yaşadık. Baskı yapan en iyi oyuncumuzun dışarıda kalması, her şeyi değiştirdi. Mücadele adına sahada sakin kalmamız 1 puanı getirdi. Kaybedebilirdik de. Pozisyon üstünlüğü özellikle son 15 dakikada Gazişehir Gaziantep'teydi. Biz ise iyi pozisyon aldık. Son maçlarda gol yememiştik, bu maçta 1 gol yedik. Bugün 48 dakika 10 kişi oynamış bir Göztepe olarak, buradan beraberlikle ayrılmak sevindirici."