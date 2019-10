UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Wolverhampton Wanderers'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Abdullah Avcı, antrenörlük kariyerinin sorgulanamayacağını söyledi.Avcı, Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a yeni bir oyun kültürü kazandırmak için zamana değil desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.Geride kalan süreçte yaşanılan puan kayıplarını her yönden sorguladığını aktaran Avcı, tribünlerin tepkisiyle ilgili olarak, "20 senede bütün sınavları vererek, her kademede çalışarak ve tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istedi. Başka bir takımla son 3 sezon şampiyonluğa oynadım. Ben sınavları geçtim. Antrenörlüğüm sorgulanamaz. Takımın performansı ve benim performansım sorgulanabilir. Kulübün tarihine, oyuncu grubuna ve kendime güvenerek buraya geldim." ifadelerini kullandı.Yaşadıkları puan kayıplarını sadece şanssızlık olarak değerlendiremeyeceklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:"Alternatifli gözüken oyuncu grubu olmasına rağmen seyircinin de 85. dakikaya kadar verdiği destekle her şeyi denedik. Bu rakibe karşı pozisyona girmek kolay değil. 85'e kadar kazanma arzusuyla sonuna kadar zorladık. Çok enterasan bir durum yaşıyoruz. Hafta sonu itibarıyla eksik oyuncuların dönmesiyle, seyircinin desteğiyle, şanssızlıkları kırarak sonuç almak ve milli takım arasına sağlıklı bir şekilde girmek istiyoruz.""Ljajic'in performansından memnun değilim"Abdullah Avcı, siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic'in performansından memnun olmadığını dile getirdi.Ljajic'in önemli bir oyuncu olduğunu aktaran Avcı, "Hayal ettiren ve ayağına baktığın bir oyuncu. Problem çözecek bir futbolcu. Yetenekli. Kendisiyle de görüştüm bunu. Ljajic'in performansından memnun değilim. Memnun olmadığımı yüzüne karşı bir eleştiri olarak belirttim." şeklinde konuştu."Burak'ı sakatlanma riski nedeniyle oynatmadık"Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın Wolverhampton Wanderers maçında kadroda yer almaması ile ilgili bir soruya, "Burak 2 sakatlık yaşadı. Uzun süre maç oynamadı. Futbolcuların yorgunluk ve sakatlanma ölçümlerini yapıyoruz. Burak'ı maçta sakatlanma riski olduğu ve pazar günkü Aytemiz Alanyaspor maçında kullanabilmek için oynatmadık." yanıtını verdi.Deneyimli teknik adam, Türk futbolunun sorununun antrenör değiştirerek çözülemeyeceğini aktardı.Beşiktaş ile 3 sezonluk mukavele yaptığını belirten Avcı, "Ben bu imzayı gönlüme de attım. Beş maçta bu sorgulanamaz. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değil. Biz yolumuza çalışarak ve odaklanarak devam edeceğiz. Bu ülkede her oyunu oynadım, hepsi eleştirildi. Yapacak bir şey yok. Bunu açıklamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.