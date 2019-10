Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor 'a 1-0 yenilen Fenerbahçe 'nin teknik direktörü Ersun Yanal, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.Yanal, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün ilginç bir maç oldu. Kapalı savunmanın bizi oldukça zorladığı ortada. İhtiyacımız olan iki kanat oyuncumuzu çok aradık. Her yolu denedik ama açamadık. Büyük bir hata sonucu golü yedik. Rakibimize karşı her alanda üstündük ama pozisyonları gole çeviremedik." dedi.Deneyimli teknik adam, rakiplerin benzer oyunlarıyla bundan sonra da karşılaşacaklarının bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Oyuncularımızın kazanma arzusu oldukça iyiydi. Ben bu konuda kendilerini takdir ediyorum. Çok üzüldüler. Maçın bir daha böyle oynanmaması adına çalışıp, kendimizi geliştirmeliyiz. Taraftarımız sonuna kadar destekledi. Ortaya koyduğumuz oyunun, beklentinin, kazandığımız güvenin devam etmesini istiyoruz. Çünkü iyi bir takımız. Bu süreci rahatlıkla geçebileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.Ersun Yanal, "Sahaya çıkardığınız ilk 11'in hatalı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Maalesef maçın sonucuna göre konuşuyoruz. Elimizde bir kadro var. En büyük sıkıntımız kanat organizasyonları. Üç kanat oyuncumuzu oynatamıyoruz. Hazır olmak için biraz daha zamana ihtiyaçları var. Isla da tam hazır değil. Son bölümde o da hafif oyundan düştü. Eksik oyuncularımız geri döndüğünde, çok daha farklı bir Fenerbahçe olacaktır." yanıtını verdi."Bireysel hataları azaltmalıyız"Oyunlarını her geçen gün geliştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini aktaran sarı-lacivertli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:"Oyunu domine eden bir takım olmak zorundayız. Oyuncularımız bazen hata yapıyorlar. Göbekten bu şekilde gidilmemeli. Oyuncularımız bir hafta iyi, bir hafta sonra kötü. Hayır, biz bireysel hataları azaltmalıyız. Sezon içerisinde takıma katılan oyuncularımız var. Onları yan yana oynatma ve birlikte görebilme konusunda da sıkıntı yaşadık. Bazı futbolcularımızı başka mevkilerde oynatarak kazanmaya başladık. Ancak şampiyonluk, bu tür kazaları minimuma indirmekten geçiyor. Milli aradan sonra tüm oyuncularımız takıma katılacak. Onların da birlikte oynama süreci var. Bağlılığı yüksek futbolcularla oynuyoruz. Çok kısa süre içerisinde daha iyi bir Fenerbahçe olacak."Ersun Yanal, ilk yarıda penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili olarak, "Futbolun hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum. VAR'ın kendi içindeki kuralları da işi oraya getirmek istiyor. Bunlar olacak. Yeni uygulanan el konusu var. Biraz daha aşağıda veya biraz daha yukarıda, bunu burada tartışmak gereksiz. Bir pozisyon var, gol olacaktı ama bizim oyuncudan döndü. Atacaksınız. Attığınızda haklı, atamadığınızda haksızsınız. Oyuncularımın ortaya koydukları istek bana ilham veriyor. Duyarsız değiller. Soyunma odasındaki tavırları da bu duyarlılığı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.Garry Rodrigues ile Victor Moses'ın sakatlıktan dönmeleriyle daha etkili bir takım olacaklarını yineleyen Yanal, Dirar'ın sağlık durumuna da değinirken, sözlerini şöyle tamamladı:"Dirar'ın ufak bir fıtık sorunu da var. Sanırım bu hafta içerisinde onu bu dertten kurtarırız. Bu iş bir süreç. Analizlerimizi yapacağız. Lig eskisi gibi değil. Kolay kazanılmıyor. Puan barajları 80'lerden 60'lara düştü. Bugün mağlubiyeti hak etmedik. Oyuncularıma, 'Şunu kötü yaptınız.' diyemem. Çok kötü bir tavır sergilemedik. Bazı oyuncularımızın büyük fedakarlıklarıyla bu iş gidiyor. Kendi orijinal mevkilerinde oynamıyorlar. Dirar'ın ya da Ozan'ın özverisinden hep bahsettim. Bugün top çizgiyi geçmedi diye onların özverileri kötülenmemeli. Bu takımdaki oyuncuların performanslarının sorumlusu benim. Daha iyisini yapacaklar."