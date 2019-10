TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Boluspor 'u 3-2 mağlup eden Balıkesirspor 'un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu , "Ligde pozisyon değişti, şimdi bundan sonra artık daha yukarıları düşünmek mecburiyetindeyiz." dedi.Göksu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının her zaman olduğu gibi iyi bir mücadele örneği verdiğini söyledi.Tüm futbolcuları kutladığını belirten Göksu, "Mağlubiyetten galibiyete geçmek kolay bir şey değil. Bunu da başardılar, galiba averajla lider olmuşuz, tabii ki lider olmak güzel bir şey ama önemli olan orada kalmak." diye konuştu.Göksu, taraftarların takıma büyük destek verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Önemli olan bundan sonra bu seriye devam etmek. Futbolcu kardeşlerimiz de inandılar, bu inançları devam ettikçe yukarıda kalıp yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Rakibimiz Boluspor sezona şampiyonluk hedefiyle başladı ama futbolda her zaman düşünülen değil, sahada yapılan oluyor. Onlara da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyoruz. Ligde pozisyon değişti, şimdi bundan sonra artık daha yukarıları düşünmek mecburiyetindeyiz."Osman Özköylü: "İlk yarıda 3-4 çok net gol atabileceğimiz pozisyonu değerlendiremedik"Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise karşılaşmanın ilk yarısını Balıkesirspor'dan daha iyi oynadıklarını belirtti.Özköylü, takım olarak fiziksel yetersizliklerinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Takımımız her geçen hafta üzerine koyarak ilerliyor, geldiğimizden beri çok şey değiştirmeye çalışıyoruz. Kötü bir sezon başı geçirmiş, oyuncuları geç gelmiş, tam anlamıyla hazırlık dönemini iyi geçirememiş bir Boluspor takımı var. Bugün ilk yarıda 3-4 çok net gol atabileceğimiz pozisyonu değerlendiremedik. Öne geçtiğimizde futbolcuları geri çekilmemeleri konusunda uyarmamıza rağmen 2 gol yedik ve maçı kaybettik. İki takım arasında kalite anlamında biz daha iyiydik ama direnç ve sahada dirilik anlamında Balıkesir takımı daha iyiydi."