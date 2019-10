TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Adanaspor 'u 2-1 yenen Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, bu sezon her maçta gol yiyen bir ekip olduklarını ve buna çözüm bulmak için çalışacaklarını söyledi.Müsabakanın ardından maçı değerlendiren Taşyürek, hem sevinçli hem de kızgın olduğunu belirterek, "Ümraniyespor oyun formatında en az gol yiyen takımıyken bu yıl her maçta gol yedik. Gol attıktan kısa süre içinde bunu yaşadık. Girdiğimiz pozisyonları gol atmak varken bunları yaşadık. Eksikleri gidermek istiyoruz. Hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. Liderlik potasına geldik. İlk altı sıranın içinde yer alırsak kendimizi başarılı sayıyoruz." ifadelerini kullandı.Levent Eriş: "Eksikleri biliyoruz"Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, maç boyunca savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.İlk yarıda hiç etkili olamadıklarını vurgulayan Eriş, "İlk devresi top bizdeymiş gibi görünse de sevmediğim bir formatın içinde yer aldık. İki üç final paslarımız vardı. Onları değerlendirebilsek gol bulabilirdik. Savunma arkasına atılan her uzun topta Adanaspor gibi bir takımın bu pozisyonları vermemesi gerek. Pozisyon yanlışlarını görmek üzücü. Basit hatalardan gelen gollerden sonra geri dönmek için savaş veriyoruz." diye konuştu.Mücadelelerini sürdürmeleri gerektiğinin altını çizen Levent Eriş, "İkinci devre daha çok pozisyon üreten takımımız vardı. Gol atamıyorsanız galip gelemezsiniz. Yeni katılan oyuncularla daha kaliteli bir takım olmalıyız. Eksikleri biliyoruz. Problemleri biliyoruz ancak bazen anlık hatalar için önlemler almak yetmiyor. Adanaspor olarak kaliteli bir şekilde döneceğimizi düşünüyorum. Geri düşmek sonra maçı kazanmaya çalışmak kolay değil. Çok sayıda gurbetçi oyuncumuz var onların adaptasyonunu hızlandırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.