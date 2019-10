Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, "Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Her takım birbirine yakın. Her puanın önemi var. Sezon sonunda bakalım bizi neler bekliyor." dedi.Sumudica, sahalarında 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, eksik kalmalarına rağmen oyuncularının sahada iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.Eksik kalmamaları halinde maçın farklı olacağını düşündüğünü dile getiren Sumudica, "Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Orta sahadan oyuncu kaybedince oyunu kontrol daha zor oluyor." ifadelerini kullandı.Sumudica, ligde sadece Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'e kaybettiklerini anımsatarak, "Göztepe maçını kazanamadığımız için halen üzüntüsünü yaşıyorum. O maçta çok fırsat yakalamıştık. Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Her takım birbirine yakın. Her puanın önemi var. Sezon sonunda bakalım bizi neler bekliyor." diye konuştu.Hakemlere yönelik eleştiride bulunan Sumudica, kendileri lehine VAR'a başvurulmadığını ancak bu hakkın rakipler için kullanıldığını savundu.Sumudica, gördüğü sarı kartla ilgili soru üzerine de bu kartla kendisi üzerinde bir baskı kurmak ve takımını ateşlemesinin önüne geçilmek istendiğini öne sürdü.Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Sumudica, rakiplerin Gaziantep'in zorlu bir deplasman olduğunu bildiğini sözlerine ekledi.Okan Buruk: "Buradan mutlu bir şekilde dönüyoruz."Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da güzel bir statta, iyi bir takıma karşı galibiyet aldıklarını söyledi.UEFA Avrupa Ligi sonrası karşılaşma oynamanın zorluğuna değinen Buruk, şöyle konuştu:"Maça iyi başladık, öne de geçtik. Rakip 10 kişi kaldı. Çok daha rahat oyunu götürecekken gol yedik. İkinci yarıdaki oyun her an gol geleceğinin haberini veriyordu. İstediğimiz, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz galibiyeti aldık. Buradan mutlu bir şekilde dönüyoruz."