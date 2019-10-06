TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Bugün hiçbir bölümde istediğimizi yapamadık." dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç sonrası konuşmakta çok zorlandığını belirtti.

Maçın ikinci yarısı biraz daha iyi oynar gibi olduklarını ifade eden Tütüneker, şunları söyledi:

"Bugün hiçbir bölümde istediğimizi yapamadık. Özelikle son 3 maçtan sonra böyle bir maçın çıkacağını hakikaten beklemiyorduk. Hakikaten her bölgede kötü oynadık. Birinci bölgede, ikinci bölgede, çıkışlarımız, arkadaki kapanışlarımız yapmak istediğimiz hiçbir şeyi kısacası yapamadık. Hiçbir bölümde başarılı olamadık. Ne pas, ne ortalarda. Orta geldi içerde bulunamadık. Bugün hiçbir şey yapamadık."

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise çok zor bir maç oynadıklarını aktardı.

Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Bugün çocuklarımız yüreklerini sahaya koydu, çok iyi mücadele ettik. Alanları kapattık. Pozisyon da verdik ama biz de net pozisyonlar kaçırdık. Önemli olan böyle durumlarda sonuç ve 1-0 da olsa sonucu aldık. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Geçen hafta şanssız bir mağlubiyet almıştık en azından onun telafisi oldu."

Kaynak: AA