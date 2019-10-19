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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, daha iyi oynayarak bu sezon hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

19.10.2019 16:58Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, daha iyi oynayarak bu sezon hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.
Toysal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu vurguladı.
Yaklaşık 10 günlük bir süredir takımda bulunduğunu hatırlatan Toysal, şu ifadeleri kullandı:
"Milli maç arası bizim açımızdan çok önemliydi. Bizim için zor ve kritik bir maçtı. Rakip önemli bir takım, önemli ayakları vardı ama özellikle bu maçta geriden gelip kazanmak bizim açımızdan çok önemliydi. 3 puan aldık, tabii ki keyif verdi. Biraz daha hızlı, çabuk ve agresif oyun yapısıyla Hatayspor'u bu sene inşallah hedefine ulaştırmayı düşünüyoruz"
Adana Demirspor cephesi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, maça golle başladıklarını aktardı.
Karşılaşmadaki üstünlüklerini koruyamadıklarını anlatan Tütüneker, "Golden sonra daha rahat topun bizde kalması lazımdı bunu yapamadık. Yani 3'e 3, 4'e 3 yakaladığımız dönemler de oldu ama onları gole dönüştüremedik. Son kritik paslar da gelmeyince sıkıntı oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Tütüneker, genel anlamda mücadeleden memnun kaldığını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: AA

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