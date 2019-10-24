Haberler » Spor » Maçın ardından

Maçın ardından

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Braga'nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, dengede giden karşılaşmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

24.10.2019 22:48Maçın ardından
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Braga'nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, dengede giden karşılaşmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Sa Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul'da kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirterek, "Beşiktaş güçlü başladı, isteyerek başladı ama sonra dengeledik. Penaltı penaltı olmayabilir. Maç gitti geldi ama kazandık. Çok mutluyuz." dedi.
Grupta iyi konumda olduklarına dikkati çeken Sa Pinto, "Ama her şey bitmedi. Avantajımızı kullanıp önümüzdeki üç maçtan iyi çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş, İstanbul, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:48 Avrupa kupalarında gruplarda ilk galibiyet Medipol Başakşehir'den
22:48 Maçın ardından
22:40 Beşiktaş, yine kayıp
22:35 M. Başakşehir - Wolfsberger maçından kareler -2-
22:32 Beşiktaş - Braga maçından kareler -2-
22:32 Trabzonspor-Krasnodar maçından notlar
22:18 Basketbol: THY Avrupa Ligi
24.10.2019 22:55:24