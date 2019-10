UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir 'e Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında galibiyeti getiren golü atan İrfan Can Kahveci, "Bugün biz de çok zorlandık, sonuçta kazanmayı bildik. Hedefimiz gruptan çıkmak." dedi.İrfan Can, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hem bizim ilk galibiyetimiz hem de Türkiye'nin Avrupa'da ilk galibiyeti. İnşallah Trabzonspor da yener. Bundan sonra takımlarımıza başarılar diliyorum, inşallah hepsi kazanarak devam ederler. İlk yarı maça çok iyi başlayamadık, biraz kopuk oynadık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Ben de golü istiyordum. Avrupa Ligi'ndeki ilk golüm. İnşallah bundan sonra artarak devam eder. Ligde de iyi devam ediyoruz, inşallah Trabzon maçı da çok önemli galip gelmek istiyoruz Kendi sahamızda oynuyoruz bu bir avantaj. Onlar da güçlü bir rakip iyi gidiyorlar, inşallah biz kazanırız. " ifadelerini kullandı.İrfan, golden önce attığı çalımla ilgili olarak "Hep yapıyorum denk geldiği zaman. Aslında bilenler de yiyor. Artık benimle özdeşleşmiş diyebiliriz, başka çalımlar da deneriz." diye konuştu.Gruptaki hedefleriyle ilgili olarak da konuşan İrfan Can Kahveci, "Maçtan sonra konuşmadık ama hep düşüncemiz gruptan çıkmak. Bakıldığı zaman en zor gruplardan birisi bizim grup. Wolfsberger zayıf denen bir rakipti ama onlar da Mönchengladbach'ı deplasmanda yendi, Roma ile kendi sahasında berabere kaldı. Onlar da çok güçlü bir ekip. Bugün biz de çok zorlandık, sonuçta kazanmayı bildik. Hedefimiz gruptan çıkmak. İnşallah çıkarız. Türkiye'ye ve Türk halkımıza hediye veririz." değerlendirmesinde bulundu.İrfan Can, golden sonraki asker selamı vermeleri hakkında ise, "Çok konuşuldu bu konu, beni gerçekten daha çok hırslandırdı. Gol attığımda hep bunu yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti bu Mehmetçik selamı? Çünkü bizim kendimize has bir selamımız. Askerlerimizi destekliyoruz. Bu bir savaş ya da başka bir şey değil. İnşallah bundan sonra da gol atarım, daha çok yaparım." şeklinde konuştu.